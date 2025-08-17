עימות פוליטי: במפלגות האופוזיציה הגיבו בזעם הבוקר (שני) לפוסטים של חברי הקואליציה נגד הפגנות משפחות החטופים, בהם טענו כי המחאות מסייעות לחמאס ופוגעות בישראל. בדבריהם חברי האופוזיציה חיזקו את המשפחות והמפגינים.
“דף המסרים החדש והמתועב של שרי הממשלה מאשים את השובתים והמפגינים למען החטופים שהם ‘מסייעים לחמאס’. אין לכם בושה?” אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד. “אף אחד לא חיזק את החמאס יותר מכם. העברתם להם עשרות מיליוני דולרים במזוודות, חיזקתם אותם במשך שנים, החטופים נפלו בשבי החמאס במשמרת שלכם”.
לדבריו, “הדבר היחיד שיחליש את החמאס באמת הוא להעיף את ממשלת הזדון הכושלת הזו. הדבר היחיד שמחזק את המדינה זו הרוח המופלאה של האנשים שיוצאים היום מהבית למען הסולידריות הישראלית והערבות ההדדית”.
גם יו”ר כחול לבן בני גנץ אמר כי “לתקוף את משפחות החטופים – כשאתה נושא באחריות לכך שהילדים שלהן כמעט שנתיים בשבי החמאס – מחליש ומפלג אותנו. לתמוך בהן – זה מה שמחזק אותנו ואותן”.
יו”ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן טען כי “מי שמחזק את חמאס זו ממשלת ה־7 באוקטובר, שברגע זה מזינה את ארגון הטרור בדלק, חשמל, מים, ומיליארדים מכיסם של אזרחי ישראל. לא תברחו מאחריות – נקים ועדת חקירה ממלכתית, והאמת תיחשף”.
ח”כ ולדימיר בליאק: “כשאתם רואים מהבוקר את ההסתה הפרועה של השרים וחברי הקואליציה נגד מאות אלפי ישראלים טובים וערכיים, שיצאו הבוקר למחות ולשבות – תזכרו כי קואליציית נתניהו היא חבורה של פושעים מושחתים, עם דם של 1200 ישראלים על הידיים. הציבור הישראלי הפסיק להתעניין בדעתה של הממשלה הלא לגיטימית הזאת. לא סופרים אותה. מצילים את ישראל”.
יו”ר הדמוקרטים יאיר גולן: “כבר 681 ימים עם ישראל מתעורר לממשלה שבשבילה חמאס הוא נכס והחטופים הם נטל שהם רוצים להיפטר ממנו”.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
יעקב דינור – http://לתומכי%20החמאס%20אין%20בושה
אתמול שבת הועברו מאות משאיות מישראל לעזה (סמוטריץ ובן גביר לא עובדים שבת) , שוחררו מחבלים לעזה ללא תמורה - אבל בימין שקט. כי ביבצסקו אישר. אבל הפגנה היום בישראל...
אתמול שבת הועברו מאות משאיות מישראל לעזה (סמוטריץ ובן גביר לא עובדים שבת) , שוחררו מחבלים לעזה ללא תמורה - אבל בימין שקט. כי ביבצסקו אישר. אבל הפגנה היום בישראל תחזק את החמאס.... לך תביןהמשך 11:09 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריה
אני לא מבין כל הזמן ביבי צועק הכרענו את החמס הכרענו אני רואה שהוא עומד יפה על שני רגליו אבל ביבי מספר סיפורים שכנראה הגיל עושה את שלו הגיע הזמן...
אני לא מבין כל הזמן ביבי צועק הכרענו את החמס הכרענו אני רואה שהוא עומד יפה על שני רגליו אבל ביבי מספר סיפורים שכנראה הגיל עושה את שלו הגיע הזמן שתפסיק לשקר לעם אני ליכודניק כל השנים לא יכול לסבול את דברי השקר שממציא לכן ביבי הגיע זמנך לפרוש בלי שנאמר לך תודה כי מה שבנית הרסת בשנתיים האחרונותהמשך 12:10 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביעד
זה לא סתם שמפגינים יצאו היום יום א לחסימות מה עשה בכל התקופה ביבי בשביל להחזיר קצין שנהרג במלחמה ונמצא אצל השטן הגדול במשך 10 שנים לכן יש את ההפגנות...
זה לא סתם שמפגינים יצאו היום יום א לחסימות מה עשה בכל התקופה ביבי בשביל להחזיר קצין שנהרג במלחמה ונמצא אצל השטן הגדול במשך 10 שנים לכן יש את ההפגנות היום ובצדקהמשך 12:02 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ביבי אבי החמאס הוא הבוגד הגדול בכל הזמנים
לא יאומן כמה הסתומים סתומים11:27 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב דינור – http://לתומכי%20החמאס%20אין%20בושה
אתמול שבת הועברו מאות משאיות מישראל לעזה (סמוטריץ ובן גביר לא עובדים שבת) , שוחררו מחבלים לעזה ללא תמורה - אבל בימין שקט. כי ביבצסקו אישר. אבל הפגנה היום בישראל...
אתמול שבת הועברו מאות משאיות מישראל לעזה (סמוטריץ ובן גביר לא עובדים שבת) , שוחררו מחבלים לעזה ללא תמורה - אבל בימין שקט. כי ביבצסקו אישר. אבל הפגנה היום בישראל תחזק את החמאס.... לך תביןהמשך 11:09 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר