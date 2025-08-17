בעקבות המתקפות של חברי הקואליציה נגד משפחות החטופים המפגינים, במפלגות האופוזיציה הגיבו בזעם: “אין לכם בושה? אף אחד לא חיזק את החמאס יותר מכם”

עימות פוליטי: במפלגות האופוזיציה הגיבו בזעם הבוקר (שני) לפוסטים של חברי הקואליציה נגד הפגנות משפחות החטופים, בהם טענו כי המחאות מסייעות לחמאס ופוגעות בישראל. בדבריהם חברי האופוזיציה חיזקו את המשפחות והמפגינים.

“דף המסרים החדש והמתועב של שרי הממשלה מאשים את השובתים והמפגינים למען החטופים שהם ‘מסייעים לחמאס’. אין לכם בושה?” אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד. “אף אחד לא חיזק את החמאס יותר מכם. העברתם להם עשרות מיליוני דולרים במזוודות, חיזקתם אותם במשך שנים, החטופים נפלו בשבי החמאס במשמרת שלכם”.

לדבריו, “הדבר היחיד שיחליש את החמאס באמת הוא להעיף את ממשלת הזדון הכושלת הזו. הדבר היחיד שמחזק את המדינה זו הרוח המופלאה של האנשים שיוצאים היום מהבית למען הסולידריות הישראלית והערבות ההדדית”.

גם יו”ר כחול לבן בני גנץ אמר כי “לתקוף את משפחות החטופים – כשאתה נושא באחריות לכך שהילדים שלהן כמעט שנתיים בשבי החמאס – מחליש ומפלג אותנו. לתמוך בהן – זה מה שמחזק אותנו ואותן”.

יו”ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן טען כי “מי שמחזק את חמאס זו ממשלת ה־7 באוקטובר, שברגע זה מזינה את ארגון הטרור בדלק, חשמל, מים, ומיליארדים מכיסם של אזרחי ישראל. ‏לא תברחו מאחריות – נקים ועדת חקירה ממלכתית, והאמת תיחשף”.

ח”כ ולדימיר בליאק: “כשאתם רואים מהבוקר את ההסתה הפרועה של השרים וחברי הקואליציה נגד מאות אלפי ישראלים טובים וערכיים, שיצאו הבוקר למחות ולשבות – תזכרו כי קואליציית נתניהו היא חבורה של פושעים מושחתים, עם דם של 1200 ישראלים על הידיים. הציבור הישראלי הפסיק להתעניין בדעתה של הממשלה הלא לגיטימית הזאת. לא סופרים אותה. מצילים את ישראל”.

יו”ר הדמוקרטים יאיר גולן: “כבר 681 ימים עם ישראל מתעורר לממשלה שבשבילה חמאס הוא נכס והחטופים הם נטל שהם רוצים להיפטר ממנו”.