הכספים שיגויסו ממופע המחווה למתי כספי ב-30 באוגוסט לא יועברו למימון טיפוליו הרפואיים כפי שתוכנן בתחילה, כך הוחלט על ידי עמותת "להושיט יד", המסייעת למוזיקאי הוותיק. ההחלטה התקבלה, כך על פי הדיווח באתר ynet, בשל החשש מחילול שבת שעלול להיגרם כתוצאה מהכנות המופע.

נועה קירל ומתי כספי (צילום פרטי)

אף שהמופע באמפי פארק רעננה מתוכנן להתחיל רק לאחר צאת השבת, ב-20:30, עבודות ההפקה וההכנות הנדרשות אמורות להתחיל עוד קודם לכן. מאחר שהעמותה מתנגדת לקבלת תרומות מפעילות הכרוכה בחילול שבת, הוחלט, בתיאום עם מתי כספי עצמו, להעביר את כל ההכנסות לעמותת מטה משפחות החטופים.

בהודעה שנשלחה לרוכשי הכרטיסים על ידי משרד הכרטיסים "לאן", נכתב: "לאור עמדת עמותת 'להושיט יד', כי מבחינה הלכתית אינה יכולה לקבל תרומות ממופע המתקיים ביום השבת, הוחלט בעצה אחת עם מתי כספי להעביר את תרומות הכספים ממופע המחווה למתי כספי לעמותת מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים. כל הכנסות המופע יעברו לעמותה זו".

עמותת "להושיט יד" גייסה עבור כספי למעלה מחמישה מיליון שקלים לאחר שחשף את התמודדותו עם סרטן גרורתי. בעקבות הצלחת הגיוס, הוחלט כי הכנסות ממופע המחווה יועברו לעמותה שמסייעת לחולי סרטן. כעת, החלטה זו בוטלה והכספים יופנו למטרה אחרת.

המופע, שכל כרטיסיו נמכרו, יכלול השתתפות של שורה ארוכה של אמנים מובילים, ובהם שלמה ארצי, שלום חנוך, אביב גפן, אביתר בנאי, עברי לידר, מירי מסיקה, אמיר דדון, שלומי שבת ורבים נוספים. את המופע ינחה רועי בר נתן.