נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לכיכר החטופים ואמר כי "כל עם ישראל חרד, דואג ורוצה את החטופים בבית. אנחנו לא שוכחים אתכם לרגע, אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר אתכם הביתה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע היום (ראשון) לכיכר החטופים בתל אביב, שם נשא הצהרה מיוחדת ונפגש לשיחה פתוחה עם משפחות החטופים. בדבריו שלח מסר ל-50 החטופים הנותרים בשבי, וקרא לעולם לפעול לשחרורם בהקדם.

"הגענו לכאן כדי לומר למשפחות היקרות, למשפחות החטופים, ולומר לאחינו ולאחיותנו: כל עם ישראל חרד, דואג ורוצה את החטופים בבית – אין ישראלית ואין ישראלי שלא רוצה אותם בבית" אמר הרצוג. "אפשר להתווכח על השקפות עולם, אבל עם ישראל באמת רוצה את האחים והאחיות שלנו בבית".

"אני רוצה לומר לחטופים שנמצאים במנהרות האיומות בעזה – אנחנו לא שוכחים אתכם לרגע, אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר אתכם הביתה" הוסיף. "אנחנו דואגים וחרדים מאוד, אתם בידיים של אויב אכזר, מר ונורא שלא בוחל בשום אמצעי, כדי להכאיב לעם ישראל, כדי להלך עליו אימים – אבל אנחנו לא נרתע ואנחנו נחזיר אתכם הביתה!".

בהמשך דבריו הרצוג פנה לבני המשפחות: "אנחנו אתכם, כל עם ישראל אתכם, דואגים, כואבים, מתפללים, זועקים כל אחד בדרכו ובדרכה. אני רוצה לומר לחיילים שלנו שנלחמים בחזית כדי להחזיר אותם הביתה – תודה לכם".

בסיכום הרצוג שלח מסר לקהילה הבינלאומית: "אני רוצה לומר לעולם, תפסיקו לגלות צביעות. כשאתם רוצים ללחוץ – אתם יודעים ללחוץ. תלחצו על החמאס, הוא היה צריך לשחרר אותם מיד! תפסיקו להכנע לחמאס, לגחמות שלו, ולמשחקים הרגשיים שלו. ותשחררו אותם בראש ובראשונה, תגידו לעולם כולו, ותגידו לחמאס – אתם רוצים להביא אספקה? אתם רוצים לשנות את המצב? תשחררו אותם. קודם כל תשחררו אותם! אני קורא לעולם כולו- להפסיק עם הצביעות ולשחרר אותם".