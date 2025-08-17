הזמר והיוצר עברי לידר מגיב לתכנוני המחאה היום וקורא לקהל שלו לשבות ולעצור. הוא מדגיש את דחיפות העניין ומכריז: "לא נסתפק בסיסמאות"

הזמר והיוצר עברי לידר הגיב לשביתה ולמחאות המתוכננות היום (ראשון). הוא פרסם טקסט ברשתות החברתיות שלו, ובו הוא פונה לקהל שלו וקורא לשבות. "לא נסתפק בסיסמאות. לא נשתוק. עד שהם ישובו – כולנו שבויים".

בטקסט שפרסם הזמר, הוא כתב כך: "היום אנחנו עוצרים. לא בשביל טקס. לא בשביל סמל. אנחנו עוצרים כי המדינה הזו מדממת. זה לא 'איתם ביחד'. זה אנחנו כולנו עם אחד. משפחה אחת. פצועה. שבורה. זועקת".

לידר הוסיף וכתב: "אנחנו לא מבקשים. אנחנו דורשים. הם חייבים לחזור – עכשיו. כולן וכולם. בעסקה אחת ובכל מחיר. חיים ומתים. זו לא המחויבות של המשפחות לבדן לדאוג לזה – זו המחויבות של כולנו. נחזיר אותם ונרכין בפניהם את הראש. נתבייש".

הזמר הדגיש את נושא הדחיפות: "השעון דופק. כל רגע שהממשלה לא מחזירה אותם הוא פשע. כל שניה מרוקנת את האוויר במחשבה עליהם".

לידר חתם במילים: "לא נסתפק בסיסמאות. לא נשתוק. עד שהם ישובו – כולנו שבויים".

לפני כשלושה חודשים, הוציא הזמר שיר לבקשת מטה משפחות החטופים. זהו ביצוע מחודש לשיר "היה לי חבר, היה לי אח", יחד עם משפחות החטופים ושורדי שבי.

צפו בקליפ לביצוע של עברי לידר – היה לי חבר, היה לי אח: