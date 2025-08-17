הרב הראשי לישראל לשעבר, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, יוצא במתקפה נגד הרב דוד לייבל – נשיא מוסדות 'אחוות תורה' – שפועל לשילוב חרדים בצבא, ואומר כי אסור להקשיב לו.

בשיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' אמר הרב יוסף: "היה אצלי השבוע ראש ישיבת 'יד אהרון', הרב יהושע אייכנשטיין, ביקש ממני להתריע. יש איזה אחד שיש לו גרורות, שולח לכל הישיבות הקדושות, בעיקר אצל הספרדים, משכנע אותם לבוא לישיבה שלו. האידיאל שלו ללמוד גם שפות, כל מיני דברים אחרים, לא רק תורה".

מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד הרב דוד לייבל:

"הוא הורס את בחורי הישיבות, בעיקר ספרדים. צריך להיזהר, לא לשמוע בקולו. הלייבל הזה לא לשמוע בקולו, בשום פנים ואופן". pic.twitter.com/Jk49Ni1TYR — ישי כהן (@ishaycoen) August 17, 2025

הוא הוסיף: "סיפר לי הרב אייכנשטיין; 'דיברתי איתו כמה שעות לשכנע אותו שהעיקר זה התורה אז למה אתה משכנע אותם ללמוד דברים אחרים או ללכת לצבא'.

הרב יוסף ציין כי "אחד הרמ"ים שלו הוא בוגר ישיבת 'מאור התורה', הוא חיבר ספר שלם, זו ההשקפה שלו, לחבר את התורה עם הציונות והצבא".

בסוף דבריו אמר הרב יוסף: "קוראים לו הרב לייבל. הוא משכנע את תלמידי הישיבות, כמעט כולם ספרדים, הוא מפתה אותם, הוא הורס את בחורי הישיבות, צריך להיזהר, לא לשמוע בקולו, הלייבל הזה לא לשמוע בקולו, בשום פנים ואופן".