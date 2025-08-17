ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש מועצת חבל מודיעין שמעון סוסן הודיעו על כינוס חירום של ראשי רשויות, בדרישה להחיל ריבונות ביו"ש: "נעבוד יחד עד שתהיה ריבונות – כדי שלא יהיה עוד 7.10"

המאבק על החלת הריבונות ביהודה ושומרון עולה מדרגה: ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש מועצת חבל מודיעין שמעון סוסן, הנחשבים לשניים מהאישים החזקים במפלגת הליכוד, הודיעו היום (ראשון) על כינוס חירום של ראשי רשויות משני צידי הקו הירוק – בדרישה לממשלה להחיל ריבונות ביהודה ושומרון. זאת לאחר שהשניים הקימו את פורום עוטף שומרון להחלת ריבונות, אשר כלל הצטרפות של ראשי רשויות נוספים משני צידי הקו הירוק.

דגן וסוסן קיימו סיור משותף בתצפית הלאומית "המרפסת של המדינה" בפדואל, במהלכו הכריז סוסן על התנגדותו להקמת מדינה פלסטינית ועל הצורך המיידי בהחלת ריבונות.

(צילום: רועי חדי)

"אני רוצה להצדיע לך יוסי על הפריחה של ההתיישבות, מחמם את הלב לראות את זה. אתם ההגנה שלנו, של כל עוטף השומרון" אמר סוסן לדגן. "הפעילות שלך בחודשים האחרונים להחלת הריבונות והקשרים שלך בארצות הברית הם קשרים שלא יסולאו בפז. אין ימין ואין שמאל בעניין הזה – כולם יודעים שריבונות זה חלק מהביטחון. בסוף הריבונות זה אינטרס של כולנו, גם בחבל מודיעין, גם בכפר סבא, בראש העין ובתל אביב. אסור שיהיה עוד 7.10".

בתגובה, דגן אמר לסוסן כי "אני מבקש להצדיע לך על העבודה שאתה עושה למעלה מ-20 שנה בחבל מודיעין. האמירה החשובה הזו שלך – שאנחנו ביחד – היא חשובה מאין כמוה, במיוחד אחרי 7.10. הריבונות היא אינטרס של כל עם ישראל, כי השומרון הוא עוטף גוש דן. הריבונות היא צדק היסטורי וחגורת מגן למדינת ישראל. נשב ונעבוד יחד ונקרא לממשלה – ולא ננוח עד שתהיה ריבונות, כדי שלא יהיה 7.10 נוסף".