איש התקשורת והעיתונאי הוותיק חגי סגל, מתייחס באופן חריג למעמדו של בנו – עמית סגל – בתקשורת הישראלית: "המתקפות עליו – דרך מכוערת לכפור במקצועיות שלו"

איש התקשורת והעיתונאי הוותיק חגי סגל, מתייחס באופן חריג למעמדו של בנו – עמית סגל – בתקשורת הישראלית, ודוחה את הקריאות לפיהם עמית סגל הוא שופר של בנימין נתניהו.

בראיון לרוני קובן בתכנית 'פגישה' בכאן 11, אמר סגל הרב כי ההתנגדויות לבנו אינן מגיעות ממקום אמיתי: "כמובן שאני לא אובייקטיבי לגמרי. אבל הן לא באות ממקום של דאגה באמת לחופש העיתונות או לאיכות העיתונות. אנשים לא אוהבים את הדעות שהוא משמיע. אהל אני חושב שאיש לא יכול לחלוק על כך שהוא סקופיסט באופן בלתי תלוי בדעות שלו. היו לו חשיפות שהיא מאוד לא נוחות לנתניהו או לבנט, והוא בכל זאת חשף".

עמית סגל שופר? אבא חגי עונה חגי סגל מגיע לפגישה עם רוני קובן, מוצ"ש אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן BOX pic.twitter.com/HzjjLk2uvM — כאן (@kann) August 14, 2025

על הטענה לפיה עמית סגל משמש כ"שופר" של הימין, אמר סגל: "זאת עלילה כמובן. עלילה לכל דבר ועניין. הוא לא שופר של אף אחד. זו הדרך שלהם לכפור במקצועיות שלו. דרך מכוערת מאוד. עכשיו אומרים שהוא שופר של ביבי. אבל כשהייתה ממשלת בנט אז הביביסטים אמרו שהוא שופר של בנט וכול'. זה חסר שחר. ואני חושב שבסופו של דבר האנשים ההגונים יודעים שזה לא נכון".