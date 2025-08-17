איש התקשורת והעיתונאי הוותיק חגי סגל, מתייחס באופן חריג למעמדו של בנו – עמית סגל – בתקשורת הישראלית, ודוחה את הקריאות לפיהם עמית סגל הוא שופר של בנימין נתניהו.
בראיון לרוני קובן בתכנית 'פגישה' בכאן 11, אמר סגל הרב כי ההתנגדויות לבנו אינן מגיעות ממקום אמיתי: "כמובן שאני לא אובייקטיבי לגמרי. אבל הן לא באות ממקום של דאגה באמת לחופש העיתונות או לאיכות העיתונות. אנשים לא אוהבים את הדעות שהוא משמיע. אהל אני חושב שאיש לא יכול לחלוק על כך שהוא סקופיסט באופן בלתי תלוי בדעות שלו. היו לו חשיפות שהיא מאוד לא נוחות לנתניהו או לבנט, והוא בכל זאת חשף".
עמית סגל שופר? אבא חגי עונה
חגי סגל מגיע לפגישה עם רוני קובן, מוצ"ש אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן BOX pic.twitter.com/HzjjLk2uvM
על הטענה לפיה עמית סגל משמש כ"שופר" של הימין, אמר סגל: "זאת עלילה כמובן. עלילה לכל דבר ועניין. הוא לא שופר של אף אחד. זו הדרך שלהם לכפור במקצועיות שלו. דרך מכוערת מאוד. עכשיו אומרים שהוא שופר של ביבי. אבל כשהייתה ממשלת בנט אז הביביסטים אמרו שהוא שופר של בנט וכול'. זה חסר שחר. ואני חושב שבסופו של דבר האנשים ההגונים יודעים שזה לא נכון".
לא רק שהוא שופר , הוא גם לא ממש מדייק בעובדות , בקיצור כלב בן כלב , מספיק להסתכל על מצבה של המדינה חברתית , כלכלית , בטחונית , בריאותית , חינוכית , בינלאומית , כדי להבין שממשלת ישראל היא אסון ,חורבן , ומובילה את המדינה מתהום לתהום , מאסון לאסון , מהלוויה להלוויה... בשביל זה לא צריך להיות פרשן פולטי מאד מתוחכם , מספיק לראות את העלבונות שסופגים אזרחי ישראל בחו"ל... מכות , קללות , יריקות , סילוק מבתי קפה, גירוש ממסעדות , זריקה ממלונות ... כדי להבין שהממשלה הזאת הפכה אותנו למוקצים מחמת מיאוס , הנבלים של העולם , עם צווי מעצר בינלאומיים לנתניהו ולעוד מאות אם לא אלפי חיילים ...
תזכורת קטנה לכל אוכלי הלוקשים של נתניהו, ציטוט דברי נתניהו לאולמרט ... אחרי מלחמה שנמשכה 3 שבועות , עם 170 חללים , ועלות של 10 מיליארד ... "ראש הממשלה, אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, הפעלת הצבא, הגנת העורף. גלגול כזה של אחריות לא ראיתי מימיי. כשהכישלון כל כך רחב, הצעד המתבקש הוא החלפת ראש הממשלה שכשל"המשך 10:07 17.08.2025
