"פרעות התמיכה בחמאס יצאו לדרך", "עם ישראל מתעורר לקמפיין שקובר את החטופים במנהרות ומסכן את ביטחונה של ישראל". התגובות בקואליציה ליום המחאה

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' פרסם הבוקר הודעת גינוי חריפה ליום המחאה ולחסימות הכבישים. לדבריו עם ישראל מבין שאת הלחץ צריך להפעיל על חמאס כדי שישכנע ולא על ממשלת ישראל:

"עם ישראל מתעורר הבוקר לקמפיין רע ומזיק שמשחק לידי חמאס, קובר את החטופים במנהרות ומנסה להביא את מדינת ישראל להיכנע לאויביה ולסכן את ביטחונה ועתידה.

איך שזה נראה כרגע, למרות קמפיין של מיליונים ובילד-אפ מטורף של תקשורת חסרת אחריות ושורת גורמים פוליטיים אינטרסנטיים, הקמפיין ברוך השם לא מתרומם ומקיף מעט מאוד אנשים. מדינת ישראל לא עומדת ולא שובתת ולא עוד כל מיני ססמאות בומבסטיות שמנסים למכור לנו. סך הכל מעט מאוד אנשים שבחרו לפגוע בשגרת יומם של אזרחי ישראל וחוסמים להם את הכביש בדרך לעבודה. העובדה הזו מעודדת ומלמדת שעם ישראל ברובו הגדול לא מתבלבל, וגם אחרי שנה וחצי של שטיפת מוח רגשית במיליארדי שקלים מבין שמדינה חפצת חיים לא יכולה להיכנע לאויביה ולעצור את המלחמה רגע לפני השמדת חמאס, הסרת האיום שנשקף מעזה להרבה מאוד שנים והשבת החטופים כולם. עם ישראל מבין שאת הלחץ צריך להפעיל על חמאס כדי שישכנע ולא על ממשלת ישראל. חיבוק גדול למשפחות החטופים הכואבות ותפילה להשבתם במהרה במסגרת הניצחון המלא", דברי השר סמוטריץ'.

השר בן גביר: "ככה נראה סיבוב פוליטי על גב החטופים"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב גם הוא למחאה וכתב: "השביתה שנכשלה היום, מבית היוצר של קפלן, היא המשך לשביתות ולעידוד הסרבנות לפני ה-7 באוקטובר. אלו אותם אנשים שהחלישו אז את ישראל, ומנסים לעשות זאת שוב היום. השביתה הזו מחזקת את החמאס ומרחיקה את החזרת החטופים. כמובן הם יאשימו אח״כ את ממשלת ישראל. ככה נראה סיבוב פוליטי ציני על גב החטופים"

השר מיקי זוהר: "פרס לאויב. החמאס מתמוגג משמחה"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר תוקף גם הוא בחריפות את יום המחאה וכותב ברשת ה X:

"החמאס הארור טבח בבני עמנו ולקח אחים ואחיות שלנו לשבי אכזרי ועכשיו הוא מסרב להחזיר אותם, זאת האמת. חסימות הצירים המרכזיים בישראל ושיבוש חיי אזרחי ישראל היא שגיאה חמורה ופרס לאויב שרואה את התמונות הבוקר ומתמוגג משמחה. את הזעם והמחאה יש להפנות ללחץ בינלאומי על החמאס שישחרר את האהובים שלנו ולא כלפי מי שעושים הכל כדי להחזירם הביתה."

ח"כ חנוך מילביצקי: "פרעות התמיכה בחמאס יצאו לדרך"

בתוך כך, חבר הכנסת חנוך מילביצקי מהליכוד פרסם גם הוא פוסט ברשת X בו כתב: "פרעות התמיכה בחמאס יצאו לדרך. יהודים, ישראלים ששורפים את המדינה בנסיון למנוע את השמדת חמאס. היו בעם שלנו כבר כאלו במהלך ההסטוריה. התגברנו עליהם. כך יהיה גם הפעם.