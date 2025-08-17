צה"ל נערך למבצע רחב היקף בעיר עזה, שמטרתו כיבוש העיר והשגת שליטה מבצעית מלאה. במסגרת ההיערכות, הרמטכ"ל אייל זמיר צפוי לכנס היום (א') דיון מכריע בפיקוד הדרום על מנת לאשר את התוכניות המבצעיות.

(צילום: דובר צה"ל)

על פי דיווח שהגיע מיומן הבוקר של גלי צה"ל מפי הכתב הצבאי דורון קדוש, צה"ל הציב יעד שאפתני: להשלים את כיתור העיר והשגת השליטה בה עד ה-7 באוקטובר – שנתיים בדיוק אחרי מתקפת הפתע של ארגון הטרור הרצחני חמאס. לשם כך, התמרון הקרקעי לתוך העיר צפוי להתחיל כבר בשבועות הקרובים, כדי לעמוד בלוח הזמנים הצפוף.

בנוסף, המבצע המתוכנן מחייב פתרון עבור מאות אלפי תושבי העיר. בצבא מעריכים שלא יהיה מקום מספק עבורם באזורים ההומניטריים הקיימים, כמו מחנות המרכז והמוואסי. לכן, צה"ל יידרש לפנות חלק מהשטחים שבהם הוא שולט כיום בדרום הרצועה ולהפוך אותם לאזור מקלט הומניטרי.

לצורך המבצע, מתוכננים לפעול לפחות ארבע אוגדות, כולל כל שלוש האוגדות הסדירות המרכזיות: אוגדה 98, אוגדה 36 ואוגדה 162. כמו כן, יגויסו למבצע מספר חטיבות מילואים נוספות, מה שידרוש גיוס של עשרות אלפי חיילי מילואים.