דובר צה"ל אישר כי כוחות חיל הים תקפו תשתיות אנרגיה של החות'ים בתימן, ביניהם תחנת הכוח "חזיז" הסמוכה לבירה צנעא. בעקבות התקיפה דווח על הפסקות חשמל זמניות

שעות אחרי שדווח על פיצוצים שנשמעו בתחנת כח בצנעא, דובר צה"ל אישר כי כוחות חיל הים תקפו הלילה (בין שבת לראשון) בתימן. זאת בתגובה לשיגורי הטילים והכטבמ"ים של החות'ים לעבר ישראל בשבועות האחרונים.

"צה״ל תקף במרחק של כ-2,000 קילומטרים מישראל ובעומק תימן, תשתיות אנרגיה ששימשו את שלטון הטרור החות׳י" נמסר. "התקיפות בוצעו לנוכח תקיפות חוזרות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגורי טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח מדינה".

עוד הובהר כי "שלטון הטרור החות׳י פועל בהכוונה של המשטר האיראני על מנת לפגוע במדינת ישראל ובנות בריתה. שלטון הטרור מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת הכוח ופעילות טרור נגד מעבר וסחר במרחב השיט העולמי. צה״ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות ונשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד אזרחי מדינת ישראל ונחוש להמשיך ולפגוע בעוצמה בכל איום על המדינה, בכל מרחב בו ידרש".

זו לא הפעם הראשונה שבה חיל הים ביצע תקיפות בתימן במהלך המלחמה הנוכחית. מתקפה ימית דומה נרשמה לפני כחודשיים, כשאז היא כוונה נגד יעדים של החות'ים בנמל חודיידה.

כאמור, בכלי התקשורת בתימן דיווחו הבוקר על פיצוצים שאירעו בתחנת כח בדרום העיר צנעא שבתימן. מנכ"ל תאגיד החשמל הכללי של החות'ים מישאל אל-ריפי אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי תחנות כוח הופצצו, וכתוצאה מכך נגרמו הפסקות חשמל זמניות.