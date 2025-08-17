שביתת המחאה של משפחות החטופים יצאה לדרך הבוקר (ראשון), כשאלפי מפגינים הצטרפו למחאות בעשרות מוקדים רחבי הארץ. כבישים רבים נחסמו לתנועה עקב ההפגנות, כשבמשטרה מכוונים את התנועה לצירים חלופיים.
אלו הכבישים שנחסמו:
כביש 1 ענבה למזרח.
כביש 75 נהלל חסום לסירוגין בשני הכיוונים.
כביש 65 צומת מנשה חסום בכל הכיוונים.
כביש 34 צומת שער הנגב חסום לסירוגין בכל הכיוונים.
כביש 4 צומת רעננה בכל הכיוונים.
כביש 4 צומת זכרון חסום בשני הכיוונים.
כביש 443 צומת שילת חסום לסירוגין בכל הכיוונים.
מהמשטרה נמסר כי "בשעה זו אלפי שוטרים, לוחמי מג״ב ושוטרי תנועה פרוסים במוקדים השונים ברחבי הארץ על מנת לאפשר את חופש המחאה, לצד שמירה על החוק ומרקם החיים התקין ובתוך כך מכווינים ומווסתים תנועה בצירים. יודגש כי חסימת צירי תנועה ללא אישור ובאופן העלול לסכן את משתמשי הדרך או לפגוע בחופש התנועה של אזרחים רבים – הנה אסורה. הבערת אש ושימוש בפירוטכניקה העלולים לסכן את שלום הציבור ו/או לפגוע ברכוש – מסוכנים ואסורים".
"הציבור הרחב מתבקש להישמע להוראות השוטרים במוקדים השונים" הוסיפו והבהירו. "משטרת ישראל לא תאפשר הפרות סדר ותנקוט ביד קשה נגד מי שיפר את החוק ויפגע בסדר הציבורי".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
2 דיונים
קוסטה
אתם התגבורת של החמאס. לא צריכים אויבים יש לנו הרבה כמוכם בשמאל.08:15 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קוסטה מוח ריקה תומך מממן הנוחבות
בתגובה ל: קוסטה
אתה יוצא נגד עם ישראל. אי אפשר לקנות מוח ריקה08:48 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עדנה
החמס היום חוגג שיש מי שעושה לו את העבודה,עם שמאלנים כאלו מי צריך אויבים מבחוץ,וזו סיבה שהחמאס ימשיך להחזיק בחטופים יש לו משתפים בתוכינו,אחר כך יספרו לנו שלא היתה בגידה,שיחרור...
החמס היום חוגג שיש מי שעושה לו את העבודה,עם שמאלנים כאלו מי צריך אויבים מבחוץ,וזו סיבה שהחמאס ימשיך להחזיק בחטופים יש לו משתפים בתוכינו,אחר כך יספרו לנו שלא היתה בגידה,שיחרור החטופים תלוי אך ורק החמס.המשך 08:24 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הפרה
בתגובה ל: עדנה
עם ישראל דורש הפסקת הלחימה. מי שדאג ודואג לצרכי החמאס זה הבוגד הראשי המונע וועדת חקירה.08:47 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתניהוס הבטיחו "שתישרף המדינה"
ונתניהו הבוגד והמפקיר שורף את העם ואת המדינה08:50 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עמך – http://בושה,%20בושה,%20בושה!
מי שמשאלתו היא להביא את ישראל לכניעה לחמאס, אני מאחל לו שלא יזכה לעולם לראות בהתגשמות שאיפתו הבזויה. עונשו יהיה צער, אבל ותסכול למשך כל ימי חייו והחרטה תאכל אותו....
מי שמשאלתו היא להביא את ישראל לכניעה לחמאס, אני מאחל לו שלא יזכה לעולם לראות בהתגשמות שאיפתו הבזויה. עונשו יהיה צער, אבל ותסכול למשך כל ימי חייו והחרטה תאכל אותו. הוא יתבייש בנזק שגרם למדינה ובאסון שהמיט על יקיריו בצרה ובשביה. הוא יעטה חרפה על ששימש כלי שרת בידי מפלצות המחבלים. הוא יחוש כלימה ועגמת נפש כל ימיו ולילותיו.המשך 08:51 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עמך – http://בושה,%20בושה,%20בושה!
מי שמשאלתו היא להביא את ישראל לכניעה לחמאס, אני מאחל לו שלא יזכה לעולם לראות בהתגשמות שאיפתו הבזויה. עונשו יהיה צער, אבל ותסכול למשך כל ימי חייו והחרטה תאכל אותו....
מי שמשאלתו היא להביא את ישראל לכניעה לחמאס, אני מאחל לו שלא יזכה לעולם לראות בהתגשמות שאיפתו הבזויה. עונשו יהיה צער, אבל ותסכול למשך כל ימי חייו והחרטה תאכל אותו. הוא יתבייש בנזק שגרם למדינה ובאסון שהמיט על יקיריו בצרה ובשביה. הוא יעטה חרפה על ששימש כלי שרת בידי מפלצות המחבלים. הוא יחוש כלימה ועגמת נפש כל ימיו ולילותיו.המשך 08:51 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתניהוס הבטיחו "שתישרף המדינה"
ונתניהו הבוגד והמפקיר שורף את העם ואת המדינה08:50 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עדנה
החמס היום חוגג שיש מי שעושה לו את העבודה,עם שמאלנים כאלו מי צריך אויבים מבחוץ,וזו סיבה שהחמאס ימשיך להחזיק בחטופים יש לו משתפים בתוכינו,אחר כך יספרו לנו שלא היתה בגידה,שיחרור...
החמס היום חוגג שיש מי שעושה לו את העבודה,עם שמאלנים כאלו מי צריך אויבים מבחוץ,וזו סיבה שהחמאס ימשיך להחזיק בחטופים יש לו משתפים בתוכינו,אחר כך יספרו לנו שלא היתה בגידה,שיחרור החטופים תלוי אך ורק החמס.המשך 08:24 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הפרה
בתגובה ל: עדנה
עם ישראל דורש הפסקת הלחימה. מי שדאג ודואג לצרכי החמאס זה הבוגד הראשי המונע וועדת חקירה.08:47 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קוסטה
אתם התגבורת של החמאס. לא צריכים אויבים יש לנו הרבה כמוכם בשמאל.08:15 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קוסטה מוח ריקה תומך מממן הנוחבות
בתגובה ל: קוסטה
אתה יוצא נגד עם ישראל. אי אפשר לקנות מוח ריקה08:48 17.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר