אלפי מפגינים הצטרפו למחאות ברחבי הארץ בקריאה להשבת החטופים, כשכבישים מרכזיים נחסמו לתנועה – ביניהם כביש 1, כביש 443, וכביש 4. כל הפרטים

שביתת המחאה של משפחות החטופים יצאה לדרך הבוקר (ראשון), כשאלפי מפגינים הצטרפו למחאות בעשרות מוקדים רחבי הארץ. כבישים רבים נחסמו לתנועה עקב ההפגנות, כשבמשטרה מכוונים את התנועה לצירים חלופיים.

אלו הכבישים שנחסמו:

כביש 1 ענבה למזרח.

כביש 75 נהלל חסום לסירוגין בשני הכיוונים.

כביש 65 צומת מנשה חסום בכל הכיוונים.

כביש 34 צומת שער הנגב חסום לסירוגין בכל הכיוונים.

כביש 4 צומת רעננה בכל הכיוונים.

כביש 4 צומת זכרון חסום בשני הכיוונים.

כביש 443 צומת שילת חסום לסירוגין בכל הכיוונים.

מהמשטרה נמסר כי "בשעה זו אלפי שוטרים, לוחמי מג״ב ושוטרי תנועה פרוסים במוקדים השונים ברחבי הארץ על מנת לאפשר את חופש המחאה, לצד שמירה על החוק ומרקם החיים התקין ובתוך כך מכווינים ומווסתים תנועה בצירים. יודגש כי חסימת צירי תנועה ללא אישור ובאופן העלול לסכן את משתמשי הדרך או לפגוע בחופש התנועה של אזרחים רבים – הנה אסורה. הבערת אש ושימוש בפירוטכניקה העלולים לסכן את שלום הציבור ו/או לפגוע ברכוש – מסוכנים ואסורים".

"הציבור הרחב מתבקש להישמע להוראות השוטרים במוקדים השונים" הוסיפו והבהירו. "משטרת ישראל לא תאפשר הפרות סדר ותנקוט ביד קשה נגד מי שיפר את החוק ויפגע בסדר הציבורי".