גם היום נמשכים השיבושים ברכבת ישראל בעקבות קריעת כבלי התקשורת. אילו קווים לא יפעלו ואילו תחנות יישארו סגורות? כל הפרטים

כהמשך לפגיעת קרון הרכבת בכבלי תקשורת ביום חמישי בלילה, גם היום יימשכו בשיבושים ברכבת ישראל ולא יפעלו קווים ותחנות שונות. זאת, בנוסף ליום המחאה והשיבוש בכל רחבי הארץ המתקיים היום על ידי מטה משפחות החטופים.

בין השינויים העיקריים:

הרכבת המהירה מירושלים לתל אביב תגיע רק עד תחנות נתב"ג ומודיעין ולא תמשיך לתל אביב והרצליה. הרכבת מבית שמש תגיע רק עד תחנת לוד ולא תמשיך לתל אביב. וקו באר שבע כרמיאל יפעל רק בין התחנות כרמיאל לחיפה-חוף הכרמל ולא ימשיך עד באר שבע (עם זאת, יבוצע שירות רכבות בין תל אביב לחיפה באמצעות קו באר שבע-נהריה).

תחנות הרכבת כפר חב"ד ולוד גני אביב יישארו סגורות.

רכבת ישראל תעמיד לרשות הנוסעים מערך היסעים חלופי ללא תשלום מתחנות רכבת שונות על פי הפירוט להלן, זאת לצד תגבור בקווי האוטובוסים בין תל אביב לירושלים ולחיפה.

ההודעה המלאה של רכבת ישראל לציבור:

תנועת הרכבות ביום ראשון 17.8.25

קו באר שבע-נהריה יופעל כסדרו ויכלול עצירות בתחנת נתניה.

קו מודיעין-נהריה יופעל כסדרו, כולל עצירה בנתב״ג ועצירות בתחנות קיסריה, חדרה ונתניה.

קו ראשונים-לוד יופעל כסדרו.

קו בית שמש-נתניה יפוצל: בין בית שמש ולוד ובין סבידור לנתניה.

קו באר שבע-נתניה יפוצל: בין באר שבע ללוד ובין ת״א ההגנה/סבידור לנתניה.

קו אשקלון/רחובות-בנימינה יופעל עד/מ לוד בלבד.

קו ירושלים-הרצליה יופעל עד/מ נתב״ג בלבד, לרבות רכבות הלילה.

קו ב״ש-כרמיאל יופעל בין כרמיאל לחיפה חוף כרמל בלבד (לא יופעל בין חוף כרמל לבאר שבע).

יתר הקווים פועלים כרגיל.

תחנות כפר חב"ד וגני אביב סגורות לשירות.

רכבת ישראל מפעילה היסעים בחינם

לוד – ת"א סבידור מרכז.

חדרה מערב – נתניה.

בשעות הלילה : ת"א סבידור – נתב"ג.

6-9 בבוקר – גני אביב- כפר חב״ד – ת"א סבידור

16-19 בערב – ת"א סבידור- כפר חב״ד- גני אביב

ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות וכן צפויים עומסים.

אנו ממליצים לבחון את נחיצות השימוש ברכבת ביום זה ולבחון שימוש באמצעי תחבורה חלופיים.

חלופות מומלצות

בין ת"א וחיפה/הצפון – אוטובוסים מתוגברים ממסוף 2000, חוף הכרמל, ומרכזית המפרץ.

בין ת"א וירושלים:- אוטובוסים ממסוף 2000 והתחנה המרכזית בירושלים.

אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים על הסבלנות.