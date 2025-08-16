לכבוד הרב תמיר גרנות. אני פונה אליך היום בכובד ראש ובהערכה עמוקה.
שמך עולה לאחרונה כמועמד ראוי לתפקיד הרב הראשי של תל אביב-יפו, ויש הרואים בך מועמד חלומות – דמות המשלבת תורה, חינוך ורוחב אופקים. אין ספק שאתה ראוי לכך, אך דווקא בשל כך, אבקש ממך לשקול בחיוב את הסירוב להצעה, באם זאת אכן תגיע לפתחך.
הרב תמיר, אתה לא זקוק לתואר רשמי כדי להיות הרב של רבים. כבר היום, בזכות שיעוריך, כתביך ודמותך הייחודית, אתה נוגע בלבבות של אנשים מכל קצוות הקשת הציבורית. דתיים וחילונים, מסורתיים וחרדים, צעירים ומבוגרים – כולם מוצאים בך מורה דרך, איש שיחה ואוזן קשבת. ההשפעה שלך אינה נובעת מכוח של תפקיד, אלא מעצם אישיותך המאחדת והמכילה.
תפקיד רב ראשי, למרות חשיבותו, מגיע עם קשיים רבים ועם מגבלות שלא יאפשרו לך לפעול בחופשיות. אתה עלול למצוא את עצמך מוקף במחלוקות פוליטיות וקואליציוניות, במקום שבו אתה מצטיין: בבית המדרש, בכתיבה ובחיבור בין אנשים.
במקום זאת, הותר לנו לשמוח בדמותך כפי שהיא היום – *רב של כל הקהילות*, שאינו כבול למגזר או לתפקיד. אנא, שמור על החופש וההשפעה הרחבה שיש לך, ואל תכניס את עצמך לתוך מסגרת שתצמצם את האור הגדול שאתה מביא לעולם.
גיא עזרא הוא עורך משנה של אתר 'סרוגים'
שאפו לכותב
בול בפוני. הרבנים הרשמיים הצליחו להמאיס את דמות הרב הראוי להערצה, לכבוד ולאהבת לקחו.22:53 16.08.2025
חרדי – http://הרב%20גרנות%20בקש%20מחילה%20מהבורא
אתה מגדולי המסיתים נגד הרבי מילובביץ. הרב אשר וייס. הרב נבנצל והרב שלמה זלמן אוירבך בעודדך את התנועה למלחמה בגיוס חרדים. מי שמך? הורד את ידך מגדולי רבני ישראל! אתה לא...
אתה מגדולי המסיתים נגד הרבי מילובביץ. הרב אשר וייס. הרב נבנצל והרב שלמה זלמן אוירבך בעודדך את התנועה למלחמה בגיוס חרדים. מי שמך? הורד את ידך מגדולי רבני ישראל! אתה לא מתבייש לעודד את השלטון החילוני לעצור יהודים רק בגלל שהם מקשיבים לגדולי רבני ישראל?? בושה!המשך 23:30 16.08.2025
שאפו לכותב
