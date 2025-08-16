אחרי שדוברו של נתניהו אמר כי עסקה חלקית על הפרק, לשכת ראש הממשלה מתנערת מדבריו ומבהירה: "נסכים להסכם בתנאי לשחרור כל החטופים בפעימה אחת"

לשכת ראש הממשלה מתנערת מדבריו של יועץ התקשורת של נתניהו – טופז לוק – שאמר כי לא שוללים עסקת חטופים חלקית, כפי שנעשה עד היום.

בתגובה לדברים שלחה לשכת ראש הממשלה הודעה לפיה היא מתנערת מדבריו של לוק והקו הרשמי של ישראל הוא עסקה בתמורה לכל החטופים:

"נסכים להסכם בתנאי לשחרור כל החטופים בפעימה אחת ובהתאם לתנאים שלנו לסיום המלחמה שכוללים פירוק החמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית של ישראל על הרצועה והבאת גורם ממשל שאינו החמאס ואינו רש"פ שיחיה בשלום עם ישראל", נאמר בהודעת ראש הממשלה.

נזכיר כי בעזה עדיין נמצאים 50 חטופים בהם 20 (או 21) חטופים חיים ועוד 30 חטופים חללים, במו"מ האחרון הציעה ישראל הסכם הפסקת אש למשך 60 יום בתמורה ל-10 חטופים חיים ועוד 20 חללים חטופים. חמאס הקשיח את עמדותיו והמו"מ התפוצץ ללא תוצאות.

עוד באותו נושא חמאס מודיע: "מוכנים לחזור למו"מ להפסקת אש" 18:18 | יאיר אמר 6 0 😀 👏

כעת ישראל נערכת לחזרה ללחימה, כיבוש נוסף של העיר עזה ופירוק תשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע, כפי שנעשה למשל ברפיח ובחאן יונס. ובהמשך כיבוש של אזור מחנות המרכז – דיר אל בלח – בהם ישראל נמנעה מלתמרן מחשש כי שם נמצאים החטופים החיים.