לשכת ראש הממשלה מתנערת מדבריו של יועץ התקשורת של נתניהו – טופז לוק – שאמר כי לא שוללים עסקת חטופים חלקית, כפי שנעשה עד היום.
בתגובה לדברים שלחה לשכת ראש הממשלה הודעה לפיה היא מתנערת מדבריו של לוק והקו הרשמי של ישראל הוא עסקה בתמורה לכל החטופים:
"נסכים להסכם בתנאי לשחרור כל החטופים בפעימה אחת ובהתאם לתנאים שלנו לסיום המלחמה שכוללים פירוק החמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית של ישראל על הרצועה והבאת גורם ממשל שאינו החמאס ואינו רש"פ שיחיה בשלום עם ישראל", נאמר בהודעת ראש הממשלה.
נזכיר כי בעזה עדיין נמצאים 50 חטופים בהם 20 (או 21) חטופים חיים ועוד 30 חטופים חללים, במו"מ האחרון הציעה ישראל הסכם הפסקת אש למשך 60 יום בתמורה ל-10 חטופים חיים ועוד 20 חללים חטופים. חמאס הקשיח את עמדותיו והמו"מ התפוצץ ללא תוצאות.
כעת ישראל נערכת לחזרה ללחימה, כיבוש נוסף של העיר עזה ופירוק תשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע, כפי שנעשה למשל ברפיח ובחאן יונס. ובהמשך כיבוש של אזור מחנות המרכז – דיר אל בלח – בהם ישראל נמנעה מלתמרן מחשש כי שם נמצאים החטופים החיים.
שקמה ברסלר
לזרוק את zיבי נוחבהיהו מהגג של עזריאלי.22:53 16.08.2025
אין ברירה
לעלות על zיבי נוחבהיהו עם די - 9.22:49 16.08.2025
מיקי
מדהים. הביבי הוציא מילים שאולי יעמוד מאחריהן שהן בניגוד לקפלן והחמאס. עכשיו נותר לראות אם יצליח להוריד את זה לצבא והחונטה שלו. כנראה שלא. בכל זאת -צבהצלחה לכולנו.22:45 16.08.2025
מעולם לא עניין את נתניהו מצב / שחרור החטופים , עניין אותו שרידותו בשלטון , וכך אנו עדים לגרסאות הסותרות , עסקה בשלבים, עסקה אחת , ציר פלדלפי , לא ציר פלדלפי , ציר נצרים , לא ציר נצרים , ציר מורג , לא ציר מורג .... מרוב שקרים , ספינים , והחלפות של צוותי המשא ומתן רוב העם , המטומטם מתבלבל ... אבל מי שעיניו בראשו רואה את האמת , רק שרידות הכסא מעניינת את נתניהו וכל השאר ... חללים , פצועים , קטועי גפיים , הלומי קרב , המתאבדים למיניהם... כולם שילכו לכפרות ... העיקר הכסא ...
שיהיה לנו בהצלחה , כי עם ראש ממשלה כזה ... לא ממש צריך אוייבים , הוא עושה עבודה ממש לא רעה ...23:15 16.08.2025
