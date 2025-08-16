הרב איתן קופמן יוצא נגד מופע של זמר להט"ב בחודש אלול. במכתב חריף הוא טוען כי המופע פוגע ברוח היהודית והציונית, בערכי המועצה ובאמונה הדתית של התושבים, וקורא לראש המועצה לבטל אותו

בשבועות האחרונים נפל דבר במועצת בנימין. המועצה החליטה לפגוע באופן ישיר במפעל ההתיישבות בארץ ישראל. ביד אחת – המועצה פועלת לחזק את האחיזה שלנו בארץ, וביד השנייה – היא פועלת כדי להחליש אותה.

כיצד? מי שנוסע בכביש 60 בימים אלו רואה שלטי חוצות המזמינים את הציבור להופעה זמר להט"ב מוצהר, המיועדת לתושבי בנימין. מועצת בנימין יכולה הייתה להזמין כל אומן שהיא רוצה והיא בחרה להזמין דווקא אומן שבשנה האחרונה פרסם ברבים את אורח חייו הלהט"בי.

אז מה הבעיה?

א. התורה אומרת במפורש שמעשים כאלו גורמים לטמא את הארץ ולהקיא את יושביה עליה. בזמן שאנו במלחמה על כל הארץ ובייחוד על ההתיישבות ביהודה ושומרון, אין ספק שהזמנה כזו פוגעת בצורה ישירה בחוסן הרוחני והמוסרי שלנו על הארץ.

ב. הזמנת אומן זה פוגעת ברגשותיהם של מתיישבים רבים. רבים מאוד מתושבי בנימין, שמשלמים ארנונה למועצה, הם אנשים דתיים ומאמינים, שהזמנה זו פוגעת ברגשותיהם. גם אני כתושב המועצה נפגעתי מאד מהזמנה זו ומשלטי החוצות הללו. הזמנה שבזה ורומסת את ערכי היהדות שאנו מאמינים בהם. ראוי שהמועצה תפרסם מכתב התנצלות על העניין.

ג. באופן אירוני הכותרת של המופע הוא "בנימין – מרימים את הרוח". אין דבר הזוי יותר. תנועת הלהט"ב היא חלק מהתרבות הפרוגרסיבית הדוגלת בביטול זהויות מוחלט בין בני אדם. אין גבר ואשה, אין משפחה ואין אומה, אין יהודי ואין גוי. יש רק בני אדם. תנועת הפרוגרס היא אידיאולוגיה הפוכה לחלוטין מאידיאל היהדות והציונות.

כל ההתיישבות בארץ ישראל בנויה על רוח היהדות והציונות, מהם אנו שואבים את מסירות הנפש על ההתיישבות ואת צדקת הדרך אל מול המערערים עליה. מופע שמטשטש את הרוח היהודית והציונית ראוי לו שיקרא: "מנמיכים את הרוח" או "מאבדים את הרוח", אבל בטח לא "מרימים את הרוח".

ד. אבל האירוניה לא מסתיימת כאן. תאריך המופע הוא ב' באלול. כלומר בחודש הרחמים והסליחות, בחודש שבו הקב"ה מתקרב אלינו, אני לדודי ודודי לי, בחודש בו אנו עושים חשבון נפש ומתחברים יותר לנשמה שלנו – באה מועצת בנימין ומרחיקה אותנו מכל זה. אין התרסה יותר גדולה מזו.

ה. בנוסף לכל זה, תקציב מועצה להופעות אומנים הוא תקציב גדול וראוי לרתום אותו כדי לחזק אומנים המייצגים את היהדות והציונות. זמרים שמייצגים את ערכי הלהט"ב גם ככה מקבלים במה בכל מקום והם אורחי כבוד בערים רבות בישראל. קידום תרבות ציונית ויהודית מתחיל בין השאר בתמיכה באומנים כאלו.

לכאורה יבוא השואל וישאל, למה אכפת לנו מחייו האישיים של זמר? אנו באים לשמוע את השירים שלו ולא את אורח חייו. שאלה זו נובעת מחוסר הבנת הקשר העמוק בין היוצר ליצירה. כל אומן, בעיקר אם הוא מקצועי, מבטא ומשתף את עולמו הפנימי עם הקהל. כששומעים יצירה של אדם נפגשים עם עולמו הפנימי ומזדהים איתו.

יתירה מזו, מדובר בזמר שלפני כשנה פרסם בכל מקום את אורח חייו הפסולים לפי התורה. אנשי התקשורת, המומחים בעיצוב דעת הקהל, לא סתם שיתפו עם זה פעולה. הם יודעים שכשאדם מפורסם מפרסם את אורח חייו – זה משפיע על כולם. לכן אין באמת אפשרות להפריד בין האומן ואורח חייו ובין יצירותיו.

יש השואלים מה ההבדל בין זמר להט"ב לזמר המחלל שבת? מדוע זמר המחלל שבת או אוכל לא כשר הוא לגיטימי?

שתי תשובות בדבר. ראשית, התורה עצמה מתייחסת בחומרה יתירה למעשי תועבה יותר מאשר חילול שבת וכשרות. שנית, אכן שירים חילונים רבים הם בעיתיים כי הם מבטאים אורח חיים חילוני המנוגד ליהדות. יחד עם זאת, לא כל זמר חילוני מרים דגל נגד היהדות ומפרסם בגאווה את אורח חייו. אם יהיה זמר שיפרסם ברבים וינרמל חילול שבת או כל עבירה אחרת, גם אותו ראוי יהיה שלא להזמין להופעה כאשר קהל היעד הוא אנשים שאכפת להם מהיהדות ומהציונות.

אז מה יש לעשות?

ראשית, אני פונה מכאן למועצת בנימין ולראש המועצה שיבטלו את המופע. שערי תשובה לא ננעלו. אדרבא, חודש אלול בפתח וכדאי לנצל אותו לתשובה. לפני כמה ימים פורסם שקק"ל רצו לבטל מופע של אומן בגלל שהוא התבטא נגד צה"ל, דבר הנוגד את הערכים שלהם. באותה מידה, מועצת בנימין יכולה לבטל את המופע בטענה שהוא פוגע ברגשות של תושבים רבים. אני בטוח שאם המועצה היתה מזמינה אומן והיה מתברר שהוא נגד חיילי צה"ל ושהוא טוען שצה"ל עושה רצח עם בעזה – המופע היה מתבטל. ככה זה שיש ערכים.

שנית, עלינו כתושבים למחות. המחאה חשובה מצד עצמה, כלפי שמיא וכלפי עצמנו וחינוך ילדינו. להראות את מורת רוחנו ממעשה זה ולומר ידינו לא הייתה במעל הזה. אפשר למחות בפומבי ואפשר למחות בהודעה פרטית כלפי ראש המועצה ועוזריו.

דרך נוספת להראות את מורת רוחנו ממופע זה הוא פשוט להימנע מלהגיע אליו.

ואולי בכלל כדאי שהמועצה תארגן ביום הזה הסעות לכותל המערבי, לערב סליחות וניגונים עם אומנים המעוררים לתשובה. כך מועצת בנימין תוכל באמת להרים את הרוח וכך ניכנס כולנו בצורה יותר ראויה לחודש אלול.

=======

הרב איתן קופמן הוא חבר ארגון 'תודעת זהות' ותושב בנימין