שנתיים אחרי ה-7.10 ורמת האנטישמיות בעולם מגיעה לשיאים חדשים. פרנצ'סקה אלבנזה, השליחה המיוחדת של האו"ם לפלסטינים אומרת בסרטון שמופץ ברשת כי צריך "להפסיק להתייחס לחמאס כרוצחים, הם נבחרו בתור השלטון בבחירות דמוקרטיות".

אלבנזה, מוצגת בסרטון כשהיא מדברת על חמאס בחמאס, מדגישה את תפקידו כארגון פוליטי שניצח בבחירות דמוקרטיות ב-2005 והקים שירותים ציבוריים כמו בתי ספר ובתי חולים, ודורשת להתייחס אליו רק כארגון צבאי.

עוד באותו נושא נציגת האו"ם האנטישמית ספגה מכה נוספת מאילון מאסק 19:52 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

ברשת כבר החלו לכנות אותה כלוביסטית של חמאס, וזאת בהמשך לביקורת מצד מדינות תומכות ישראל בעולם, בראשן ארה"ב, שדורשים לפטר אותה בגלל החד-צדדיות שלה נגד ישראל ובעד הפלסטינים, ובכלל היחס המכיל של האו"ם לטבח ה-7.10 והגינוי הרפה של הארגון מאז לפלסטינים בכלל ולחמאס בפרט.