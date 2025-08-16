במספר אירועי אלימות בחברה הערבית נרצחו 2 גברים – אחד בירושלים ואחד בשגב שלום שבנגב. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירועים השונים

מספר אירועי אלימות בחברה הערבית אירעו במהלך היום (שבת).

דיווח ראשוני מהמשטרה: שוטרי תחנת ג'סר א' זרקא פתחו לפני זמן קצר בחקירה אודות אירוע ירי בכפר לעבר אישה, שפרטיה אינם ידועים בשלב זה. על פי גורמי הרפואה במקום מטופלת האישה באורח אנוש.

שוטרי תחנת ג'סר א' זרקא שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה.

הרקע לאירוע בבדיקה.

אירוע בירושלים

לפני שעה קלה הגיע לבית החולים תושב שכונת בית חנינא שבמזרח ירושלים עם פציעות חודרות, שם נקבע מותו. אדם נוסף הגיע במצב בינוני.

מדוברות המשטרה נמסר כי שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים החלו בחקירת נסיבות פציעתם של שני תושבי מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייהם, שהגיעו לביה״ח בשעה האחרונה עם פציעות חודרות, ככל הנראה בעקבות מקרה אלימות.בהגיעם לביה״ח נקבע מותו של אחד הפצועים ומצבו של הפצוע האחר הוגדר באורח בינוני (עפ״י גורמי הרפואה).

עם קבלת הדיווח אודות המקרה, שוטרי מרחב קדם הוזעקו לביה״ח ולזירת המקרה בשכונת בית חנינא ויחד עם הזיהוי הפלילי של מחוז ירושלים, החלו באיסוף עדויות, ממצאים וראיות.

כאמור, חקירת נסיבות המקרה החלה ועפ"י החשד, הרקע למקרה פלילי.

אירוע בשגב שלום

במקרה נוסף שאירע הבוקר ביישוב הבדואי שגב שלום שבנגב גבר נפגע כתוצאה מירי ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

מדוברות המשטרה נמסר במקרה זה כי משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח, שהתקבל לפני זמן קצר, אודות גבר שפונה על ידי צוות מד"א מהיישוב שגב שלום במצב אנוש בעקבות אירוע ירי, ובהמשך קבע מותו במרכז הרפואי סורוקה.

כוחות משטרה של תחנת שגב שלום והמחוז הדרומי הוזעקו למקום והחלו לבצע פעולות חקירה במקביל למאמצים לאתר חשודים מעורבים ולבצע את מעצרם.

על פי החשד הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו נבדקות.