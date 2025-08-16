סינמה שו"ת פרק 21: חיים בוזגלו מייצג דור של יוצרים שעיצבו את הקולנוע הישראלי, ובגיל 72 ממשיך ליצור בלהט של צעיר. עם 26 סרטים מאחוריו ותוכניות לעתיד, הוא מוכיח שהיצירה היא דרך חיים

סינמה שו"ת פרק 21 – פודקאסט הקולנוע של אתר סרוגים. אבי לודמיר מארח את הבמאי והתסריטאי חיים בוזגלו, יוצר של 26 סרטים וסדרות מרכזיות בקולנוע הישראלי, ביניהם "נישואים פיקטיביים", "זינזאנה", "שער הפרחים" ולאחרונה "פרח אדום" – אחד הסרטים הראשונים על השביעי באוקטובר.

אני בעצם אוטודידקט, למדתי מלראות סרטים

בוזגלו מגלה שהדרך לקולנוע התחילה דווקא בפריז, שם חי 12 שנים לאחר מלחמת יום כיפור. "לא למדתי קולנוע בשום מקום, אבל אהבתי קולנוע. בפריז יש לך מתנה אחת גדולה – אתה יכול לשבת בבית קולנוע ולראות את כל הסרטים של פרנסואה טריפו או איליה קאזאן. אני בעצם אוטודידקט, למדתי מלראות סרטים", הוא מספר.

החזרה לארץ הביאה את הקפיצה הגדולה: "באתי למיכאל שרפשטיין עם תסריט של 'נישואים פיקטיביים' ומשקיעה שתביא כמה גרושים. הוא הסתכל עלי כמו איזה סיפור מוזר שהגיע מפריז, אבל כנראה הרגיש שיש פה מישהו והוא אמר לי – יאללה".

הסט הראשון היה חוויה מטורפת: "הפעם הראשונה שבכלל הייתי על סט של קולנוע היה בסרט הראשון שלי. לא היה לי סרט קודם, לא היה לי מושג, לא היה לי כלום. אבל היה לי ביטחון מדהים כי המפתח היה – אני רואה את הסרט בראש".

על "פרח אדום", הסרט שיצא שנה אחרי השביעי באוקטובר, הוא מסביר: "זה לא סרט, זה יותר תגובה אינסטינקטיבית של במאי קולנוע שיושב מול הטלוויזיה חסר אונים. צילמנו בסדרות עם תקציב של 48,000 שקל. כולם התנדבו כי זו הייתה מלחמת אוקטובר שלנו".

בוזגלו חושף את שיטת העבודה הייחודית שלו עם שחקנים: "נוצרה קבוצה של כ-200 שחקנים – מהגדולים ביותר ועד אנשים שאספתי מהרחוב. ב'זינזאנה' למשל, לקחתי את כל ה-200 שחקנים להכניס אותם לבתי כלא. בנינו דמויות, צילמנו 40 יום בתנאים של כלא".

על המעבר לסדרות הוא מספר: "אחרי 'צלקת' פנו אלי לעשות פרסומות, עשיתי קרוב ל-100 פרסומות. פחדתי שאם אעשה רק פרסומות לא אחזור לקולנוע. ואז קרן הקולנוע פנתה אלי לעשות סדרה – זו הייתה 'מרחב ירקון'".

על החיבור לשורשים המרוקאיים הוא אומר: "נגעתי בנושא המזרחי באהבה. 'שער הפרחים' זה סרט שכולו מדובר מרוקאית, אלה השורשים שלי. אבל טעות לחשוב שזה רק זה – עשיתי 26 סרטים על כל מיני נושאים שעניינו אותי".

בגיל 72 הוא עדיין מלא תוכניות: "אני עובד על סרט על שבתאי צבי כבר 10-15 שנה עם ליאור הולצר. כל סרט שאני עושה אני חי שנה במקום אחר – הייתי שנה בכלא כשעשיתי את 'זינזאנה', שנה בבית משוגעים כשעשיתי את 'שלווה'".

על העתיד של הקולנוע הישראלי הוא אופטימי: "היצירה הישראלית ברמה מטורפת. יש פה יוצרים מדהימים, מקוריות מטורפת. היום הרבה יותר קל לעשות סרטים – אתה יכול עם טלפון לעשות סרט".

ומה המוטו שלו? "אם אני לא חולם, אני לא חי. אם לא יתנו לי כסף, אני אעשה לבד. זה הפטנט".

