מדוברות המשטרה נמסר לפני זמן קצר כי שוטרי תחנת יפו יחד עם שוטרי שיטור ימי פועלים לחלץ 5 אנשים באירוע טביעה בחוף העלייה ביפו.

כוחות רבים בהם שוטרי תחנת יפו יחד עם שוטרי שיטור ימי ומסוק משטרתי של היחידה האווירית, פועלים לחלץ את האנשים, עד כה חולצו 2 במצב בינוניעפ"י גורמי הרפואה). הכוחות ממשיכים בפעולות החילוץ.

פראמדיקית מד"א עדן סויונוב שטיפלה בצעיר שחולץ לנמל יפו סיפרה: "תוך כדי הטיפול הרפואי בנפגעים שחולצו לחוף העלייה התקבל דיווח מהשיטור הימי שהם מחלצים פצוע נוסף מחוסר הכרה לנמל יפו והוזנקתי לשם ע"י מוקד 101 של מד"א יחד עם הצוות שלי. הצעיר שהיה מחוסר הכרה הועבר למזח ושם הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות, עיסויים ומתן תרופות אבל לצערנו בסופן נאלצנו לקבוע את מותו"