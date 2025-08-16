משרד הבריאות מודיע כי היום (שבת, 16 באוגוסט 2025) נקבע מותו של פעוט נוסף שחלה בחצבת. הפעוט, בן כשנה וחצי, הגיע לבית חולים בירושלים לאחר שסבל מתסמיני המחלה במשך כמה ימים. על פי הודעת משרד הבריאות, הפעוט לא חוסן נגד חצבת, בהתאם לתוכנית החיסונים השגרתית.
מקרה זה מצטרף למקרה נוסף מהימים האחרונים, בו נפטר פעוט שלא חוסן גם כן נגד המחלה. אותו פעוט היה מחובר למכונת אקמו במשך מספר שבועות לפני שנפטר.
מאז תחילת התפרצות החצבת בישראל, לפני כשלושה חודשים, אובחנו 526 חולים, נכון ליום חמישי האחרון, 14 באוגוסט 2025. מתוכם, 209 חולים פעילים. מרבית החולים החדשים מגיעים מאזור ירושלים ובית שמש, ורוב המאושפזים הם ילדים שאינם מחוסנים. נכון ליום חמישי, 19 ילדים עדיין מאושפזים, כולם מתחת לגיל 6. שניים מהילדים נמצאים בטיפול נמרץ, ואחד מהם עדיין מחובר למכונת אקמו.
משרד הבריאות מזכיר כי חצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר שעלולה לגרום לסיבוכים קשים ואף מסכני חיים. תוכנית החיסונים המומלצת כוללת שתי מנות: בגיל שנה ובכיתה א'. בשל התפרצות המחלה, המשרד הנחה להקדים את מתן המנה השנייה באזורי תחלואה גבוהה. בנוסף, מומלץ לתת מנה נוספת לתינוקות בגיל חצי שנה עד שנה באזורים אלו (ירושלים, בית שמש, בני ברק).
במקרה של תחושה כללית רעה או חשש, משרד הבריאות ממליץ להימנע מהגעה לאירועים רבי משתתפים ולתאם מראש הגעה למרפאה או למיון. לתיאום תור ניתן לפנות למוקד קול הבריאות *5400 או לקופות החולים. משרד הבריאות מדגיש: "החיסון מציל חיים".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים