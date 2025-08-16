סיכום חדשות השבת: 2 לוחמי מג"ב נהרגו בתאונת דרכים בצפון, פגישת טראמפ ופויטן, הלכה לעולמה האסטרולוגית מרים בנימיני, ועוד

שבוע טוב לקוראי סרוגים,

להלן סיכום חדשות השבת:

2 לוחמי מג"ב נהרגו בתאונת דרכים

בתאונת דרכים שאירעה הבוקר בכביש 90 בצפון, מדרום לקרית שמונה, נהרגו 2 רוכבי אופנוע ונפצעו קשה נוסעים ברכב פרטי. ההרוגים הם לוחמי מג"ב רס"ל גל יוסף ורס"ל תומר אליהו קליפי שנסעו כל אחד באופנוע הפרטי שלו.

תינוק נוסף נפטר מחצבת

בירושלים נפטר תינוק כבן שנה וחצי, תושב בית שמש, כתוצאה ממחלת החצבת. מדובר בתינוק השני שנפטר מהמחלה בשבוע האחרון. הוא פונה ללא נשימה לבית החולים ושם נקבע מותו לאחר החייאה. במשרד הבריאות אומרים כי "הילד שלא חוסן נגד חצבת הגיע לחדר מיון בבית חולים בירושלים לאחר תחלואה של כמה ימים בביתו. זה אירוע הפטירה השני השבוע מהמחלה, שניתן היה למנוע באמצעות התחסנות"

תקיפות בלבנון

אמש כוחותינו תקפו מספר יעדים בלבנון. שר הביטחון ישראל כ"ץ הוציא הודעה לאחר כניסת השבת, בעקבות התקיפה, בה נאמר: "צה"ל מבצע כעת תקיפות בדרום לבנון נגד תשתיות טרור של החיזבאללה. לא נשנה את מדיניות אכיפת המקסימום ולא נאפשר היווצרות איומים על תושבי הצפון וכלל אזרחי ישראל.אני פונה במסר ישיר לנשיא לבנון עאון: אנחנו רואים בך ובממשלת לבנון אחראים ישירים לאכוף את ריבונות לבנון ולעמוד בהסכם הפסקת האש. לא נשוב למציאות של ה-7 באוקטובר ונמשיך לפעול בעוצמה כנגד כל הפרה".

פסגת אלאסקה

אמש נערכה באלסקה פגישה בין נשיא ארצות הברית טראמפ לנשיא רוסיה פוטין. הפגישה נמשכה כשלוש שעות ולאחריה מסרו השניים הצהרה לתקשורת ללא שניתנו לעיתונאים אפשרות לשאול שאלות. שעות אחדות לאחר הפגישה שוחח טראמפ טלפונית גם עם זלנסקי, כשבחלק מהשיחה נכחו על הקו מנהיגים נוספים ממדינות אירופה, רובם ככולם חברות בברית נאט"ו.

כסיכום הפגישה ושיחת הטלפון, צייץ טראמפ ברשת החברתית שלו וכתב: טראמפ ב-Truth Social: "יום נהדר ומאוד מוצלח באלסקה! הפגישה עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, עברה מצוין, כמו גם שיחת טלפון לילית עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ומנהיגים אירופיים שונים, כולל המזכ"ל הנערץ של נאט"ו. הוסכם על ידי כולם שהדרך הטובה ביותר לסיים את המלחמה האיומה בין רוסיה לאוקראינה היא להגיע ישירות להסכם שלום, שיסיים את המלחמה, ולא להסכם הפסקת אש בלבד, שלעיתים קרובות אינו מחזיק מעמד".

מנגד, בפסגת טראמפ–פוטין באלסקה לא הושגה הפסקת אש באוקראינה. טראמפ הציג את המפגש כהצלחה, אך בפועל לא נרשמו הישגים ממשיים. פוטין יצא נשכר דיפלומטית, עם חזרה לבימת העולם וללא ויתורים. במערב ביקרו את הפסגה כתבוסה אמריקאית, והעתיד במו״מ נותר לא ברור.

לאחר שיחת הטלפון בין זלנסקי לטראמפ נקבע כי השניים ייפגשו בבית הלבן כבר ביום שני הקרוב. יתכן שגם לפגישה זו יצטרפו מנהיגים נוספים מאירופה.

הלכה לעולמה האסטרולוגית מרים בנימיני

עוד היום הלכה לעולמה האסטרולוגית הידועה מרים בנימיני. בנימיני נולדה בקבוצת יבנה והתגוררה רוב חייה בירושלים ושמרה על אורח חיים דתי. בנימיני פרסמה מדור אסטרולוגיה שבועי פופולארי החל משנת 1980 בעיתון "העולם הזה" ובהמשך עברה לידיעות אחרונות, שם פרסמה טור קבוע עד השבוע שעבר. בנוסף, במשך שנים הגישה את פינת "שבשבת הרוחות" בימי שישי ברשת ב'.

הפגנות הדרוזים בסוריה

במחוז א-סווידא בסוריה, שם היו לפני כחודש הקרבות נגד הדרוזים, נערכה היום הפגנת ענק עם קריאות תמיכה בישראל. בין היתר הונפו שם דגלי ענק הקוראים לתמיכה בישראל, ונשמעו שם הקריאות "רוצים את ישראל".