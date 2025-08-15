צה"ל, בהובלת פיקוד הדרום, פועל מתחילת המלחמה להשמדת תשתיות תת-קרקעיות של חמאס ברצועת עזה. במסגרת מאמצים אלה, נערך בחודש האחרון מבצע נרחב לאיטום תוואי תת-קרקעי מרכזי באורך של כ-7 קילומטרים באזור בית חאנון, שבצפון הרצועה.
המבצע, שכלל שיתוף פעולה בין כוחות הנדסה, אוגדות 99 ו-162, לוחמי יהל"ם וצוותי קרב של חטיבות 646, גבעתי והחטיבה הצפונית, כלל הזרמה של למעלה מ-20,000 קוב חומר איטום. החומר הוזרם באמצעות מערכת ייעודית שהוקמה לאורך של כ-4.5 קילומטרים. המערכת פעלה מגדר הגבול באזור נתיב העשרה ועד ללב התוואי.
על פי הודעת דובר צה"ל, המבצע התאפשר בזכות תכנון הנדסי מדויק ושילוב יכולות טכנולוגיות מתקדמות ושיטות פעולה חדשניות שהופעלו לראשונה. פעולות אלה הובילו לאטימה מלאה של המנהרה.
במקביל למבצע האיטום, נמשכת גם השמדת תוואים תת-קרקעיים באמצעות חבלה באזור בית חאנון. עד כה הושמדו כ-2.4 קילומטרים נוספים של תשתיות טרור. שני המאמצים המשולבים הביאו, על פי הצבא, לפגיעה משמעותית בגדוד בית חאנון ולהכרעתו המבצעית.
