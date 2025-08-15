לפני כיבוש עזה: ישראל בעוד פגיעה משמעותית בחמאס

צה"ל השלים מבצע הנדסי רחב היקף בבית חאנון, במסגרתו נאטמו 7 קילומטרים של מנהרות חמאס באמצעות 20,000 קוב חומר איטום. במקביל, הושמדו 2.4 קילומטרים נוספים של תווכים תת-קרקעיים

