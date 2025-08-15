מדד המחירים לצרכן של חודש יולי: עלייה מינורית לעומת חודש יוני. במחירי שוק הדיור עלייה משמעותית – 2.5% בשנה האחרונה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (שישי) את מדד המחירים לצרכן לחודש יולי מהם עולה כי בחודש יולי עלה המדד ב0.4% לעומת חודש יוני ובשנה האחרונה נרשמה עלייה של 3.1% במדד בסך הכל.

עוד עולה מהנתונים כי עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תחבורה שעלה ב-1.6%, תרבות ובידור שעלה ב-1.3% ודיור שעלה ב-1.1%.

עם זאת, ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שירד ב-4.2%, ירקות ופירות טריים שירדו ב-0.9% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.4%.

שכר דירה

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.4%.

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש יולי 2025 ב-0.1% והגיע ל-138.7 נקודות לעומת 138.6 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-3.8%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה נותר ללא שינוי.

ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2025 לעומת יולי 2024) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-5.3% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-9.9% וחומרים ומוצרים ב-2.2%.

מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש יולי 2025 ב-0.1% .

מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי אבן (ב-1.8%), אריחי קיר ורצפה וברזל לבנייה (ב-1.6% כל אחד), חומרי מחצבה אחרים, רשתות ברזל ועץ לבנייה (ב-1.4% כל אחד) ושיש

ב-0.9%. לעומת זאת, עלו מחירי מוצרים למיזוג אויר (ב-4.4%), מוצרים לאיטום (ב-2.5%) וטיט (ב-1.0%).

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.3% בחודש יולי 2025.

עוד באותו נושא גל ההתייקרויות נמשך: ממחר עליית מחירים בסופר 14:34 | דוד פרוידיגר 1 0 😀 👏

עלייה גם במחירי שוק הדירות

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל – מאי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.5%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.1%-), צפון (0.4%), חיפה (0.7%), מרכז (0.9%-), תל אביב (1.3%-) ודרום (0.1%). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.5%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2024 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-2.5%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות: צפון (8.2%), חיפה (5.5%), דרום (2.7%), ירושלים (1.7%), מרכז (1.3%) ותל-אביב (1.1%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-4.3%.

ברבעון השני של שנת 2025 מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 2,272.3 אלפי ₪, ירידה של 2.5% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון המקביל אשתקד (2,330.0 אלפי ₪).