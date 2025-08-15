לקראת השבתת המשק ביום ראשון הקרוב, למעלה מ-150 משפחות השכול ממסיבת הנובה יוצאות נגד המהלך: "הכעס והזעם – לא כלפי האחים שלנו"

על רקע יוזמת פורום אוקטובר ומטה משפחות החטופים להשבית את המשק ביום ראשון, מפרסמות היום (שישי) משפחות פורום “דין וצדק” המאגד מעל 150 ממשפחות השכול מטבח מסיבת נובה הצהרה נחרצת נגד המהלך.

לדברי המשפחות, צעדים כאלו בזמן שחיילי צה”ל נלחמים בחזיתות השונות, מסיטים את המיקוד מהאויב שביצע את הטבח ומעמיקים את השסע הפנימי.

“אנחנו נושאים כאב שאין לו מרפא,” נמסר מהמשפחות. “ב7 באוקטובר האויב ביקש להשמיד אותנו והוא האויב היחיד שלנו. אסור שאיש יעשה שימוש בכאב שלנו לצרכים פוליטיים או לפילוג העם”.

עוד באותו נושא באופוזיציה תומכים בהשבתת המשק: "קריאת משפחות החטופים מוצדקת" 11:45 | אוריאל בארי 4 0 😀 👏

בפורום מדגישים כי הכוח הלאומי נבנה מאחדות ומחיזוק הלוחמים, הפצועים והנפגעים: “עם שמחזיק ידיים אי אפשר לנצח. זה הניצחון האמיתי שלנו”.

המשפחות מוסיפות ומצהירות כי ימשיכו להיאבק להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר: “את הכעס והזעם שלנו נפנה רק כלפי האויב ולא כלפי האחים שלנו”.