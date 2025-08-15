איילת שקד, שכיהנה כשרה בכירה לשעבר בממשלת בנט-לפיד, התייחסה לבחירות הבאות וציינה כי לדעתה נפתלי בנט ואביגדור ליברמן יכולים להוביל יחד את הממשלה הבאה. את הדברים אמרה בשיחה עם שירית אביטן כהן בהסכת "בקריאה ראשונה".
"אני בהחלט חושבת ואמרתי את זה כבר אין ספור פעמים שנפתלי בנט וליברמן יכולים ביחד להוביל את הממשלה הבאה", אמרה שקד.
שקד, שהייתה חברה בכירה בממשלת השינוי, כיהנה לצד בנט שהיה ראש הממשלה וליברמן ששימש כשר האוצר. הממשלה, שהייתה קואליציה מורכבת של מפלגות ימין, שמאל ומרכז, כללה גם את המפלגה הערבית רע"ם.
לדבריה, היא "בטוחה שהקונסטלציה תמצא", והביעה בכך את אמונתה ביכולתם של בנט וליברמן לשלב כוחות ולהקים ממשלה בעתיד.
אשדודי
חיה בסרט נחמד..........אפשר לאהוב ואפשר שלא...בלי או ליכוד או ציונות דתית או חרדים.כל ממשלה אחרת פרושה הסתמכות מלא מלא על מפלגות הערביות. זה מתמטי אין אופציה אחרת. בהצלחה איילת בחיזור...
חיה בסרט נחמד..........אפשר לאהוב ואפשר שלא...בלי או ליכוד או ציונות דתית או חרדים.כל ממשלה אחרת פרושה הסתמכות מלא מלא על מפלגות הערביות. זה מתמטי אין אופציה אחרת. בהצלחה איילת בחיזור אחרי בנט את ליברמןהמשך 11:54 15.08.2025
יוסי – http://שקד
פעם היית חכמה. מאז שחברת לערבים עם בנט אבדת את השכל12:07 15.08.2025
אשדודי
