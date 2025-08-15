איילת שקד: אלה השניים שינהיגו את הממשלה הבאה

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 15.08.2025 / 11:47

בשיחה בהסכת "בקריאה ראשונה", אומרת השרה לשעבר איילת שקד כי לדעתה בנט וליברמן יכולים להוביל יחד את הממשלה הבאה, ומאמינה כי שיתוף הפעולה ביניהם אפשרי

תגיות: אביגדור ליברמן, איילת שקד, נפתלי בנט