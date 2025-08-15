מוילה בפריז לקראווילה בשומרון: משפחת אברג'יל, ההורים וששת ילדיהם, נכנסו לביתם החדש ביישוב נופים שבשומרון. "אין עתיד בצרפת" אמר האב. יוסי דגן ראש המועצה קבע איתם מזוזה: "זו הציונות הכי גדולה"

עולים ועושים ציונות בשומרון: משפחת אברג'יל עלתה מפריז לנופים שבשומרון. המשפחה, ההורים יוסף ורינה וששת ילדיהם, נכנסו לביתם החדש ביישוב נופים שבשומרון. בני המשפחה מתגוררים בשכונת קרווילות חדשה שנבנתה בישוב נופים במיוחד עבור העולים.

תושבי הישוב נופים הגיעו לקבל את פניהם יחד עם ראש המועצה יוסי דגן ויו"ר וועד הישוב איציק מנדל עם פרחים, דגלים ושירת "הבאנו שלום". מדובר במשפחת עולים ראשונה מתוך קבוצה שתעלה הקיץ לישוב. הקהילה בישוב התארגנה לקבל את העולים. אימצה אותם ודואגת להם לכל מחסורם.

צילום: רועי חדי

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר במעמד קביעת המזוזה: "זו ציונות אמיתית. עליתם לארץ ישראל, ולא סתם עליתם, אלא לשומרון לב הארץ. אנחנו איתכם ביחד, נעזור לכם להתקדם כאן, שתהיה לכם קליטה מהירה, לכם ולילדים. וביחד אנחנו נביא עוד משפחות. זאת הציונות הכי גדולה. אנחנו מתרגשים שאתם פה. ואנחנו אתכם. שיהיה לכם בהצלחה! ברוכים הבאים הביתה".

יוסף אברג'יל, אב המשפחה, הודה לראש המועצה ולישוב ואמר בהתרגשות: "באמת אני שמח להיות פה. תראו, אין נוף כזה, חלום! אנחנו יודעים שבצרפת אין עתיד. עלינו בשביל הילדים, בשבילנו, בשביל לקיים תורה ומצוות פה, כי פה אפשר להיות יהודי, יהודי אמיתי. לא בנסתר, זה נפלא. ולהיות כמו כל ישראלי, להיות גיבור. כולם שומעים שעברנו לשומרון, ואומרים מה אתה משוגע? אבל אין מקום שקולט אותנו כך, כיישוב. יש התלהבות. כולם עוזרים, כולם אוהבים, כולם מציעים עזרה, מה אתה רוצה, כולם שואלים לשלומך. תודה".

העולים הגיעו כחלק מפרוייקט קליטת עלייה קהילתית מצרפת לשומרון, שמתקיימת מזה 8 שנים, וזוכה לאחוזי הצלחה מהגבוהים בארץ. כמעט 100% מהעולים נקלטו ונשארו בארץ ורובם המכריע נשאר בשומרון.