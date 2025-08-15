קצין בכיר מדגיש כי למרות שהתרחישים החמורים מול איראן לא התממשו עד כה, צה"ל נערך לסבב נוסף והכוננות מוגברת "מעבר לשגרה"

גם בעת הנוכחית, כשצה"ל פועל במקביל בשכם וברצועת עזה, בישראל נערכים לסבב נוסף עם איראן, שכבר אינו שאלה של "אם" אלא של "מתי".

מי שמאשר את הדברים בקולו, הוא אלוף-משנה שלומי, מפקד חטיבת החילוץ של פיקוד העורף. בראיון לאתר ynet, הוא אמר כי "למרות שתרחישי האימים לא מומשו, נערכים בימים אלו לסבב נוסף עם איראן".

בנוגע למועד בו ייפתח סבב נוסף מול איראן, הוא אמר: "זה יכול לבוא בהפתעה תמיד, אנו בכוננות מוגברת יותר, מעבר לשגרה".

סרטון ביבי באנגלית לתושבי איראן

מוקדם יותר הבוקר פורסם כי איראן פועלת לשיקום המערכת הביטחונית שלה לאחר הניצחון הישראלי, ומתמקדת בעיקר בחידוש מערכות ההגנה האווירית וטילים. לפי טור של נדב איל ב"ידיעות אחרונות", ישראל העריכה כי לאחר שהתקפה האיראנית נכשלה בצורה מביכה, בטהראן חותרים להשגת מערכות הגנה אווירית מתקדמות.

ישראל עוקבת בדאגה אחרי הניסיונות של איראן להתחמש מחדש. על פי מקורות במודיעין המערבי, איראן מקיימת מגעים משמעותיים עם סין, המעורבים בניסיונות שיקום יכולת טילי קרקע-קרקע. בניגוד לתחום הגרעין, בנושא זה איראן אינה חתומה על אף אמנה בינלאומית, מה שמאפשר לה להחזיק באיום אסטרטגי משמעותי נגד ישראל.

בכירים ישראלים, שהגיבו לדברים ב"ידיעות אחרונות", ציינו כי "הכוונות הסיניות לא ברורות לגמרי עד כה". הם הוסיפו כי ישראל העבירה מסרים ברורים לבייג'ינג, וסין אינה מאשרת שהיא עומדת לסייע לאיראן בנושא. למרות זאת, הנושא מטריד מאוד בקרב גורמים ביטחוניים ועלולות להיות לו השלכות אסטרטגיות רחבות.