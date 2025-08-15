אגף השיקום במשרד הביטחון הודיע כי ישלם מענק חג באופן אוטומטי לנכי צה"ל הזכאים לכך, לקראת ראש השנה. המענקים ישולמו למי שמקבלים תגמולי אובדן כושר עבודה מיוחדים. המענק משולם פעמיים בשנה: בתגמול חודש אוגוסט לקראת ראש השנה, ובתגמול חודש מרץ לקראת חג הפסח.
תנאי הזכאות והתשלום
הזכאים למענק הם מי שמקבלים במשך שנה לפחות, באחד מחודשי התשלום (מרץ ואוגוסט), אחד מהתגמולים הבאים:
- תגמול אובדן כושר עבודה (נצרך) לבעלי 20%-49% נכות.
- תגמול אובדן כושר עבודה מיוחד (תג"מ 5).
סכום המענק נקבע בהתאם למצבו המשפחתי של הזכאי
- למי שיש ילדים עד גיל 21 – יקבלו 713 ש"ח פעמיים בשנה.
- למי שאין לו ילדים – יקבלו 355 ש"ח פעמיים בשנה.
