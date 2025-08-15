עימות סוער ברשת בין יאיר לפיד ליונתן אוריך: לפיד תקף את נתניהו על כך שאוריך קיבל כסף מקטאר, ואוריך השיב כי לפיד נפגש עם גורמים קטארים וכי הוא שומר את הפרטים ל"שלב מאוחר יותר"

עימות ארוך וסוער ברשת בין יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, לבין יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, שאמש הוסרו כל המגבלות עליו והוא יוכל לחזור ללשכת נתניהו.

הכל החל כאשר לפיד כתב: "לא יכול להיות! פשוט לא יכול להיות שנתניהו טען במשטרה שאין פסול בכך שהעוזר הכי קרוב שלו, תוך כדי עבודה אצלו בלשכה, קיבל כסף ממדינה ערבית שתומכת בחמאס. הוא לא כשיר להוביל את מדינת ישראל".

לפיד מאיים: נתפטר מוועדת חוץ וביטחון (צילום: ערוץ כנסת)

אוריך השיב ללפיד: "אתה רוצה לפתוח עכשיו את הפגישות שלך עם קטארים או שנחכה עם זה לרגע שתבין שיש לך טון חמאה על הראש? עדכן מתי. אתה לא כשיר לנהל ועד בית. תתקדם".

לפיד לא נשאר חייב וכתב: "אוריך, אשמח מאוד. אני נפגשתי עם שר קטארי פעם אחת עם משפחות החטופים. כמובן שזה פורסם בשקיפות מלאה. עכשיו תורך: כמה כסף קיבלת? על מה? איך אתה מסביר את זה שמדינה מוסלמית תומכת טרור משלמת לך בזמן שאתה עובד עם נתניהו הכי צמוד שאפשר? האם הוא ידע? אם לא, למה לא? למה הדלפת מסמכים סודיים? האם נתניהו אישר לך לעשות את זה? ואגב, אני ניהלתי את מדינת ישראל ועשיתי את זה הרבה יותר טוב מהבוס שלך ובלשכה שלי אף אחד לא קיבל כסף או שוחד מאף אחד".

אוריך תקף בחזרה: "היית ראש ממשלה כושל במרמה עם בנט במשך 181 יום. הקמת לראשונה ממשלה בישראל עם האחים המוסלמים. העברת להם על חשבוננו תקציבי עתק. נפגשת עם קטאר עם מי שנפגשת. אני שומר זאת לשלב מאוחר יותר. תמתין בסבלנות".