הכתב המשפטי של אתר 'וואלה', ביני אשכנזי, קורא לא להזמין את ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, לאולפני הטלוויזיה, ואומר כי זה שמראיינים אותו בכלל זו "הזיה" כדבריו".

אי אפשר להשוות את השר בן גביר שהוא שר מכהן לכל מיני לשעברים עם חשבון בטוויטר. וגם מי שבעד שמירה על שלטון החוק חייב להפסיק לראיין את אולמרט. אתמול באולפן התאגיד pic.twitter.com/n0ND8aH2mA — Bini Aschkenasy ביני אשכנזי (@BiniAshcknasy) August 15, 2025

במהלך דיון באולפן 'כאן חדשות' אמר אשכנזי: "אי אפשר להשוות את השר איתמר בן גביר שהוא אחד השרים החשובים במדינה, לבין ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט שכל היום מצייץ בטוויטר. אהוד אולמרט ישב בכלא. הוא ראש הממשלה הראשון שישב בכלא. זה שמראיינים אותו בכלל זו הזיה מוחלטת. אם אנחנו רוצים לשמור על שלטון החוק, אז הוא לא צריך להתראיין".

המגיש השיב כי אולמרט ריצה את עונשו. אשכנזי הגיב: "אז הוא ריצה את עונשו. נו אז מה? עדיין יש את עניין מראית העין. אדוני, אתה היית ראש הממשלה הראשון שישב בכלא, אני לא רוצה לשמוע ממך יותר. לא רואה סיבה לתת לו מקום בבמה הציבורית".