שיבושים כבדים בתנועת הרכבות צפויים להימשך מספר ימים, זאת בשל נזק כבד שנגרם לתשתיות החשמול של הרכבת. במהלך הלילה פגעה רכבת משא בכבלי התשתית בשני מוקדים עיקריים: באזור צומת גנות ובאזור שבין חדרה לנתניה. הנזק מוערך במאות מטרים של תשתית פגועה, והאירוע עדיין נחקר.
צוותי רכבת ישראל החלו לפעול לפינוי הנזקים מהמסילות ותגברו את כוח האדם בשטח כדי לטפל בתקלה במהירות האפשרית. כדי למזער את הפגיעה בשירות, כל רכבות הדיזל יופעלו בימים הקרובים.
שינויים במתכונת הקווים
במהלך היום (שישי) לא תופעל תנועת רכבות בין תחנות בנימינה ונתניה, ובין תחנות ת"א ההגנה ללוד/נתב"ג. שאר הקווים יפעלו במתכונת מצומצמת:
- קווים מת"א, ירושלים ומודיעין יפעלו באופן מלא.
- קו ב"ש-לוד יפעל כרגיל.
- קו בית שמש-לוד יפעל כרגיל.
- קו אשקלון-בנימינה יפעל מצד דרום עד לוד.
- קו אשקלון-הרצליה יפעל באופן מלא.
- קו נהריה-ב"ש יפעל מצד צפון עד בנימינה.
- קו העמק וקו כרמיאל-חוף יפעלו באופן מלא.
כדי לסייע לנוסעים, רכבת ישראל תפעיל היסעים בתחנות מרכזיות כמו ת"א סבידור מרכז, לוד, נתב"ג, נתניה, בנימינה, חיפה חוף הכרמל ומודיעין מרכז. לנוסעים בין תל אביב וחיפה/הצפון מומלץ להשתמש בקווי אוטובוס מתוגברים, וכך גם לנוסעים בין ירושלים ותל אביב.
הצפי הוא כי תיקון התקלה יימשך מספר ימים. רכבת ישראל התנצלה על אי הנוחות.
