בית המשפט החליט על הסרת כל המגבלות שחלו על יונתן אוריך, החשוד בפרשת "קטארגייט" – והוא יוכל לחזור ללשכת ראש הממשלה ביום שני הקרוב אם לא יוגש ערעור

פרשת "קטארגייט": בית משפט השלום בראשון לציון החליט הערב (חמישי) על הסרת כל המגבלות שחלו על יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההחלטה חלה בכפוף לערר שיוגש לבית המשפט העליון, כשהמשטרה תוכל לערער עד יום שני הקרוב.

המשמעות העיקרית היא שאוריך יוכל לחזור ולהיפגש עם נתניהו, ויוכל לחזור לעבודתו החל מה-18 באוגוסט.

בהחלטתו השופט מנחם מזרחי קבע כי חומר החשדות נגד אוריך חלש, כשהוא מתח ביקורת חריפה על המשטרה. עוד ציטט חלקים מעדותו הפתוחה של נתניהו בתיק: "ראש הממשלה, בחקירתו, הגדיר את החשוד כיועץ מדיני. הוא מסר שהחשוד היה דובר של מפלגת הליכוד, שאף שימש דוברו, שהיה חלק ממערך ההסברה, אך הוא לא קיבל שכר מן המדינה, אלא מן המפלגה, הוא לא נכנס לדיונים מסווגים, והדגיש, כי בהחלט מותר לחשוד לעשות עבודות עצמאיות".

עוד הזכיר כי נתניהו "נשאל האם הוא היה מודע לכך שהחשוד עבד מול מדינת קטאר והשיב בשלילה. הוא הוסיף, שגם אם כך הם פני הדברים אזי: 'אין בזה שום פסול, הרבה אנשים עובדים עם הרבה מדינות. קטאר היא לא מדינת אויב'. ראש הממשלה בתשאולו הוסיף, שמכיוון שהחשוד אינו עובד ציבור, והוא לא ראה אותו ככזה, אז הוא יכול לעבוד במה שהוא רוצה'".