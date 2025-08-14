צה"ל ביצע גל תקיפות ברחבי דרום לבנון, שכוונו נגד מספר תוואי תת קרקע של חיזבאללה: "הימצאותן של התשתיות שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון"

אש בצפון: כוחות צה"ל החלו לפני זמן קצר (חמישי) בגל תקיפות ברחבי דרום לבנון, כשנאמר כי התקיפות כוונו נגד מספר תוואי תת-קרקע של ארגון הטרור חיזבאללה.

"הימצאותן של התשתיות שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה”ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

זמן קצר לפני פרסום ההודעה של דובר צה"ל, במועצה אזורית גליל עליון הבהירו כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. "בשעה זו החלה שורת תקיפות בגזרת לבנון, בדגש לגזרה המזרחית זאת במסגרת מאמצי האכיפה" נאמר. "אין שינוי במדיניות . אין הנחיות חריגות למרחב האזרחי. כלל הארועים המתוכננים מאושרים כמתוכנן. אנחנו בקשר רצוף עם צה"ל, ובכל שינוי נעדכן".

פרטים נוספים מיד