נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (חמישי) למאמצי חלוקת הסיוע ההומניטרי ברצועת עזה, הכוללים את ההצנחות של חבילות לרצועה לצד חלוקת מנות של ארגון ה-GHF האמריקני. בדבריו אמר כי היה רוצה לאפשר לעיתונאים להיכנס לרצועה, כדי שיוכלו לראות בעצמם את הפעילות.

"הייתי רוצה שעיתונאים ייכנסו לעזה, כדי שהם יוכלו לראות את מאמצי הסיוע ההומניטרי" אמר טראמפ. "זה אמנם מקום מסוכן להיות בו, אבל הייתי רוצה לראות את זה קורה".

מוקדם יותר היום דובר צה"ל אישר כי בשעות האחרונות הוצנחו 119 חבילות סיוע שכללו מזון לתושבי רצועת עזה על ידי שש מדינות שונות: ירדן, איחוד האמירויות, גרמניה, בלגיה, איטליה, וצרפת.

לפי הודעת דובר צה"ל, ההצנחות בוצעו "בהתאם להנחיית הדרג המדיני" ובמסגרת שיתוף הפעולה בין ישראל לבין המדינות בעולם. עוד נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול לשיפור המענה ההומניטרי ברצועת עזה, בשיתוף הקהילה הבין-לאומית, תוך שלילת הטענות הכוזבות של הרעבה מכוונת בעזה".