צעיר בן 19 נפצע באורח אנוש לאחר שהתנגש עם רכבו במעקה בטיחות בכביש 531 סמוך למחלף ח"ן. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים

תאונת דרכים קשה: צעיר בן 19 נפצע הערב (חמישי) באורח אנוש לאחר שהתנגש עם רכבו במעקה בטיחות בכביש 531 סמוך למחלף ח"ן ברעננה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים מאיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית.

הדפדפן שלך אינו תומך בתגית הווידאו. הורד את הקובץ (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א סאמר מנסור וחובש רפואת חירום במד"א איליה מרגוליס סיפרו כי "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. כשהגענו למקום ראינו את הרכב עם פגיעות פח קשות מאוד בחלקו הקדמי, לאחר שהתנגש במעקה בטיחות. בתוך הרכב נלכד הנהג, צעיר בן 19, שהיה מחוסר הכרה. חילצנו אותו מהרכב והתחלנו לבצע במהירות בדיקות רפואיות – הוא סבל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד ומפגיעות בכל גופו. מצבו היה קריטי ונדרשנו לפעול במהירות. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ותוך המשך עצירת דימומים ומתן תרופות, פינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש".

מוקדם יותר היום דווח על ילד בן 4 שנפצע קשות אחרי שנפגע מרכב סמוך לשגב שלום. חובש רפואת חירום במד"א יוסף נועם בשארים סיפר כי "כשחברנו לפצוע הביאו אלינו ילד בן 4, לאחר שנפגע מרכב. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות והבחנו שהוא בהכרה, אך סובל מחבלה רב מערכתית משמעותית בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים, תוך המשך טיפול תרופתי, כשמצבו מוגדר קשה ויציב".