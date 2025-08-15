ח"כ ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן בטור מיוחד לסרוגים לציון 20 שנה להתנתקות: "יש רגעים בהיסטוריה של מדינת ישראל שהלב מסרב לשכוח. בשבילי, ההתנתקות היא אירוע כזה"

יש רגעים בהיסטוריה של מדינת ישראל שהלב מסרב לשכוח. בשבילי, ההתנתקות היא אירוע כזה. אני זוכר את היום שבו הפגנתי נגד ההתנתקות על הדשא ליד האגם בגוש קטיף.

בגוש קטיף, המקום שבו ילדים רצו בין הבתים ובתי הכנסת היו מלאים חיים, אותם רחובות עמדו שוממים תחת שריקות הדחפורים שמרסקים קירות ואיתם עולמות שלמים.

לא האמנתי שדווקא ממשלת הליכוד, תפקיר את תושבי גוש קטיף ותחריב את ביתם. זעקתי, נלחמתי, סירבתי לשתף פעולה. על ההתנגדות הזו שילמתי מחיר פוליטי. ב-4 ביוני 2004 פיטר אותי ראש הממשלה אריאל שרון ז״ל מהממשלה משום שהתנגדתי התנגדות מוחלטת למהלך חד-צדדי שכולו אשליה מסוכנת. אך לא היה לי אכפת מהמחיר הפוליטי, הלכתי עם האמת שלי.

הזהרתי אז בקול ברור שנסיגה חד-צדדית לא תביא שלום ולא תעניק ביטחון, אלא תסתיים בהשתלטות גורמי טרור על הרצועה, בהפיכתה למאגר אינסופי של טילים ומנהרות, ובהפיכת הדרום לקו עימות מתמיד.

גם לאחר שמהלך ההתנתקות הושלם אמרתי שיש לנתק את הרצועה ממדינת ישראל באופן מוחלט, להפסיק את אספקת המים, החשמל והדלק, לסגור את המעברים ולהגדיר אותה כיישות עוינת. זו הייתה הדרך היחידה לשמור על חיי אזרחי ישראל בכלל ותושבי הדרום בפרט.

3 האנשים שמנהלים היום את ביטחון המדינה – הצביעו אז בעד המהלך

עשרים שנים חלפו מאז הגירוש, ושלושת האנשים שמנהלים היום את ביטחון המדינה – ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ״ץ וראש המל״ל צחי הנגבי, כולם הצביעו אז בעד המהלך. נתניהו אף הצהיר במליאת הכנסת: "במשאל עם אתמוך בתוכנית ההתנתקות".

ההתנתקות הייתה שבר אמון בין המדינה לבין אזרחיה, שבר שלא ניתן להדביק באמצעות סיסמאות. היא לימדה אותנו שמהלכים חד־צדדיים המבוססים על תקוות במקום על מציאות והבנת האויב נגמרים תמיד באסון. נתניהו הבטיח בכל מערכת בחירות ביטחון לעם, אך כל מעשיו ביטאו את ההפך. הוא תמך בהתנתקות, התעלם מאזהרותיי בשנת 2016 כי חמאס מתכנן לפלוש למדינת ישראל, ובחר שוב ושוב לשלם עבור שקט כשהעביר מיליארדי דולרים מקטר לחמאס במשך שנים, חרף התנגדותי.

אי אפשר לשמור על ביטחון האומה כאשר אינך מבין את רצונותיהם האמיתיים של אויביך. וכפי שאז הליכוד גירש יהודים למען "שלום", כך נתניהו מימן את חמאס למען "שקט". אויבינו מעולם לא רצו שלום או רווחה כלכלית – הם רצו ורוצים להשמיד אותנו.

כעת, יותר מתמיד, מדינת ישראל זקוקה להנהגה שלומדת מהעבר, מפנימה את הלקחים ופועלת על פיהם. הנהגה שמגינה על אזרחיה בכל מצב, שלא מפקירה אותם לגורלם, וששמה את ביטחון המדינה מעל כל אינטרס פוליטי או אישי. מדינת ישראל זקוקה למנהיג נחוש, שאינו מתפתה לשקט קצר טווח במחיר של פגיעה קשה בטווח הרחוק, שאומר את האמת לציבור גם כשאינה נוחה.

מנהיג שמביט לאזרחים בעיניים ומקבל החלטות רק מתוך דאגה לביטחונם, רווחתם וחוסנם הלאומי ולא לשום גורם אחר.

ח"כ אביגדור ליברמן הוא יו"ר ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר