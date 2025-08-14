בני משפחתו של החטוף רום ברסלבסקי טענו כי אופ"א מנעה מהם להניף שלטים ודגלים עם קריאה להשבתו מהשבי במהלך המשחק של בית"ר ירושלים נגד ריגה: "זה לא רק צביעות, זו אנטישמיות"

זעם באצטדיון: בני משפחתו של החטוף רום ברסלבסקי טענו הערב (חמישי) כי התאחדות הכדורגל האירופית מנעה מהם להניף שלטים ודגלים עם קריאה להשבתו מהשבי במשחק של בית״ר ירושלים מול ריגה בבוקרשט. האירוע מגיע יום אחרי שנפרש שלט ענק על הדשא לפני משחק הסופר קאפ בין פריז סן־ז’רמן לטוטנהאם באודינה שבאיטליה, עם הכיתוב "הפסיקו להרוג ילדים. הפסיקו להרוג אזרחים".

השלטים שנאסרו נשאו את תמונתו של רום ואת הכיתובים: "את אחי אנוכי מבקש", "Bring back Rom" ושלט נוסף באנגלית: "The voice of my brother’s blood is calling to me from the Tunnels – Bring Rom and the rest of our hostages home".

במשפחה אמרו כי "בעוד שמסר פוליטי נגד מדינת ישראל קיבל אמש במה רשמית ומרכזית, המסר הבסיסי והאנושי ביותר, קריאה להצלת חייו של רום ברסלבסקי, אזרח יהודי, שנחטף על ידי חמאס ונמצא בשבי כבר יותר משנה ועשרה חודשים, נפסל על ידי אופ״א".

עמית ברסלבסקי, אחיו של רום שנכח באיצטדיון, האשים את אופ״א באנטישמיות בוטה. "אתמול הציגה אופ״א שלט ענק שקרי הקורא להפסיק להרוג ילדים ואזרחים, אך היום היא מונעת מאיתנו להניף שלטים הקוראים להשבת רום הביתה. זה לא רק צביעות, זו אנטישמיות" אמר. "כשמדובר ביהודי חי, חטוף, הם מעדיפים להשתיק את המסר ולהפנות את המבט. אנו דורשים מאופ״א לשנות את ההחלטה המבישה ולאפשר לנו להניף את דגלו ושלטיו עד שישוב חי ובריא לביתו".