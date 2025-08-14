שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לעקרונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לסיום המלחמה בעזה: "עקרונות נכונים וצודקים מאוד, אבל חסר לך אחד חשוב – אולי הכי חשוב – אין עצירות עד הניצחון!"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב הערב (חמישי) להודעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהציג את 5 העקרונות הנדרשים לסיום המלחמה בעזה.

"אדוני ראש הממשלה, עקרונות נכונים וצודקים מאוד" אמר סמוטריץ' בפוסט ששיתף ברשתות החברתיות. "אבל חסר לך אחד חשוב – אולי הכי חשוב – אין עצירות עד הניצחון!".

וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

כאמור, נתניהו אמר בסרטון שפרסם הערב כי "לפני שבוע כינסתי את הקבינט וקבענו חמישה עקרונות לסיום המלחמה: 1. פירוק החמאס מנשקו. 2. השבת כלל החטופים – החיים והחללים כאחד. אנחנו לא מוותרים על אף אחד. 3. פירוז הרצועה – לא רק מפרקים את החמאס מנשקו, אלא מבטיחים שלא מייצרים נשק ברצועה ולא מבריחים נשק לתוך הרצועה. 4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, כולל גם את הפרימטר הביטחוני. 5. ממשל אזרחי חלופי שאיננו חמאס ואיננו הרשות הפלסטינית – אנשים שלא יחנכו את ילדיהם לטרור, לא יממנו טרור ולא יישלחו טרור".

"חמשת העקרונות הללו יבטיחו את ביטחון ישראל. זה פירוש המילה ׳ניצחון׳" הוסיף והבהיר. "על זה אנחנו עובדים – וכדאי שכולם יפנימו את זה".