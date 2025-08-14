רמלה מציינת אירוע יוצא דופן: לראשונה בישראל, כיכר עירונית מרכזית נקראת על שם אנשי תרבות עוד בחייהם. שלישיית "מה קשור" – ציון ברוך, אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי – זכו לכבוד כאשר עיר הולדתם קראה כיכר על שמם.
הכיכר, שנחנכה הערב (חמישי), ממוקמת בצומת הרחובות משה דיין וגולדה מאיר, ומהווה חיבור סמלי בין שכונת נווה דוד הוותיקה לשכונת נאות שמיר החדשה. במקום הוצבו שלוש דמויות המדמות את חברי השלישייה, בעיצוב ותיאום עימם.
ראש העיר מיכאל וידל אמר בטקס:
"יש לנו זכות נדירה להנציח בחייהם שלושה אנשים שהעשייה שלהם עדיין חיה, בועטת ומצחיקה עד דמעות… הכיכר ממוקמת לא רחוק מהבתים של משפחות השלישייה, ומחברת בין שני חלקי העיר – ממש כמו השלישייה שלנו."
ציון ברוך הודה על החברות רבת השנים, אסי ישראלוף סיפר שהוא נרגש במיוחד כי בית הוריו נמצא רק 50 מטר מהכיכר, ושלום מיכאלשווילי שיתף שהתלבט אם לקיים את הטקס אך השתכנע כשנזכר בהשראה שיכולה השלישייה להעניק לילדי העיר.
לאחר חנוכת הכיכר התקיים טקס נוסף לפתיחת קולנוע רמלה, בהשתתפות חברי השלישייה, ראש העיר וגורמים נוספים. האירוע נחתם בהקרנת סרטם "להציל את שולי סאן", שהגיע להישג של מיליון צופים תוך 30 יום.
