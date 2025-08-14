ח"כ דן אילוז (הליכוד) פרסם היום (רביעי) תגובה חריפה נגד ח"כ משה גפני (יהדות התורה), בעקבות התבטאותו של גפני בוועידת בני הישיבות, בה השווה את הביקורת על הציבור החרדי לתקופות קשות בתולדות העם היהודי.
"ח״כ גפני, ההשוואה שלך לרומאים ולאינקוויזיציה – חרפה!" כתב אילוז בחשבון ה-X שלו. "בעוד חמאס שורף תינוקות חיים, אתה משווה את מגיני ישראל המסכנים את חייהם – למען כולנו – לצוררים ששרפו יהודים כדי למנוע לימוד תורה. תתבייש, חזור בך."
אילוז הדגיש כי לדבריו, הדרישה לשוויון בנטל אינה רדיפה, אלא קריאה לשותפות:
"הנלחמים בנו הם איראן, חמאס וחיזבאללה. אזרחי ישראל הדורשים שותפות בנטל מבקשים שותפות בהגנת הבית – לא רדיפה."
עוד כתב כי הציבור המסורתי תומך גם בלימוד תורה וגם בשירות בצה"ל, וכי בעיניו מדובר במצווה:
"זו לא התורה שהציבור המסורתי מכיר", הוסיף, תוך שהוא מביע נכונות לפשרה מדורגת, אך מתנגד לאיומים ולדחיות.
מנחם – http://הפגר%20הפוליטי%20צייץ%20פעם%20נוספת
חבר הכנסת ,שלא אחת גילה טלפיו בעניין הציבור החרדי, הוא מבחינת פגר פוליטי, כך שדעתו ,לא מעלה ולא מורידה. בכנסת הבאה, מקומו בבית.20:58 14.08.2025
ניסים
גפני אשריך שנתפסת על דברי תורה20:57 14.08.2025
גפני
איך לא מתבייש אבל צריך לדעת שהוא הולך ודועך ומנסה להסיט את האש ממנו ובניו שקיבלו תפקידים בלי השכלה וגם אחיו בעמותה ובמקום לסגור להם את כל העמותות שסוחטות מהמדינה...
איך לא מתבייש אבל צריך לדעת שהוא הולך ודועך ומנסה להסיט את האש ממנו ובניו שקיבלו תפקידים בלי השכלה וגם אחיו בעמותה ובמקום לסגור להם את כל העמותות שסוחטות מהמדינה כסף אבל הוא לא מתבייש בטוח שצריך לזרוק אותו לפח הזבל של ההיסטוריה הוא אומנם חובש כיפה שחורה אבל אים הופכים אותה היא כיפה אדומה לא מועיל בכלוםהמשך 20:26 14.08.2025
