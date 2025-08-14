בעקבות דבריו של ח"כ משה גפני בוועידת בני הישיבות, השווה חבר הכנסת דן אילוז את עמדותיו למתקפות על לוחמי צה"ל – וקרא לו לחזור בו

ח"כ דן אילוז (הליכוד) פרסם היום (רביעי) תגובה חריפה נגד ח"כ משה גפני (יהדות התורה), בעקבות התבטאותו של גפני בוועידת בני הישיבות, בה השווה את הביקורת על הציבור החרדי לתקופות קשות בתולדות העם היהודי.

"‏ח״כ גפני, ההשוואה שלך לרומאים ולאינקוויזיציה – חרפה!" כתב אילוז בחשבון ה-X שלו. "בעוד חמאס שורף תינוקות חיים, אתה משווה את מגיני ישראל המסכנים את חייהם – למען כולנו – לצוררים ששרפו יהודים כדי למנוע לימוד תורה. תתבייש, חזור בך."

אילוז הדגיש כי לדבריו, הדרישה לשוויון בנטל אינה רדיפה, אלא קריאה לשותפות:

"הנלחמים בנו הם איראן, חמאס וחיזבאללה. אזרחי ישראל הדורשים שותפות בנטל מבקשים שותפות בהגנת הבית – לא רדיפה."

עוד כתב כי הציבור המסורתי תומך גם בלימוד תורה וגם בשירות בצה"ל, וכי בעיניו מדובר במצווה:

"זו לא התורה שהציבור המסורתי מכיר", הוסיף, תוך שהוא מביע נכונות לפשרה מדורגת, אך מתנגד לאיומים ולדחיות.