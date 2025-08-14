ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג את התנאים הנדרשים לסיום המלחמה בעזה: "חמשת העקרונות הללו יבטיחו את ביטחון ישראל. זה פירוש המילה ׳ניצחון׳. על זה אנחנו עובדים – וכדאי שכולם יפנימו את זה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (חמישי) להמשך המלחמה בעזה, זאת בעקבות הדיווחים על פגישות בקטאר לקידום עסקת חטופים והפסקת אש. בדבריו הציג את התנאים הנדרשים לסיום המלחמה, והבהיר כי "על זה אנחנו עובדים".

"לפני שבוע כינסתי את הקבינט וקבענו חמישה עקרונות לסיום המלחמה: 1. פירוק החמאס מנשקו. 2. השבת כלל החטופים – החיים והחללים כאחד. אנחנו לא מוותרים על אף אחד. 3. פירוז הרצועה – לא רק מפרקים את החמאס מנשקו, אלא מבטיחים שלא מייצרים נשק ברצועה ולא מבריחים נשק לתוך הרצועה. 4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, כולל גם את הפרימטר הביטחוני. 5. ממשל אזרחי חלופי שאיננו חמאס ואיננו הרשות הפלסטינית – אנשים שלא יחנכו את ילדיהם לטרור, לא יממנו טרור ולא יישלחו טרור" אמר נתניהו.

"חמשת העקרונות הללו יבטיחו את ביטחון ישראל. זה פירוש המילה ׳ניצחון׳" הוסיף והבהיר. "על זה אנחנו עובדים – וכדאי שכולם יפנימו את זה".