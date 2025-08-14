בשעות אחר הצהריים הוזעקו צוותי מד"א לטפל בילד בן 4 שנפגע מרכב סמוך לשגב שלום, והוא פונה לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מפציעות קשות

ילד בן 4 נפצע באורח קשה היום (רביעי) לאחר שנפגע מרכב סמוך לשגב שלום שבנגב. הצוותים הרפואיים של מד"א חברו אליו בנקודת מפגש באזור, העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית.

חובשים ופראמדיקים העניקו לו טיפול רפואי בשטח, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא במצב קשה, אך יציב.

יוסף נועם בשארים, חובש רפואת חירום במד"א, סיפר:

"כשחברנו לפצוע הביאו אלינו ילד בן 4, לאחר שנפגע מרכב. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות והבחנו שהוא בהכרה, אך סובל מחבלה רב מערכתית משמעותית בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים, תוך המשך טיפול תרופתי, כשמצבו מוגדר קשה ויציב."

מוקדם יותר היום אירע מקרה טרגי נוסף בנגב, כשילדה בת 4 מתה לאחר שככל הנראה נשכחה במשך שעות ברכב סגור. היא הובאה למרפאה מקומית כשהיא סובלת ממכת חום וכוויות, וצוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותה לאחר ניסיונות החייאה.