באופוזיציה הגיבו בזעם להשוואה של ח"כ משה גפני בין המלחמה נגד עולם התורה לרדיפות מימי הרומאים. ליברמן: "המשתמטים נלחמים בכולם: במדינה, בצבא, בציונות, רק לא באויבים האמיתיים – חמאס"

במפלגות האופוזיציה הגיבו בזעם הערב (חמישי) לאמירה המקוממת של ח"כ משה גפני בנאומו בוועידת בני הישיבות, בה השווה את המלחמה נגד עולם התורה והדרישות לגיוס חרדים לתקופת הרדיפות מצד הרומאים. בדבריהם גינו את הדברים נגד צה"ל וטענו כי מדובר באמירה מנותקת ופוגענית.

"גפני הופך את צה"ל לאויב, פרוש מאיים במלחמת אחים וגולדקנופף מבטל את הכאב של הציונות הדתית" אמר יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. "המשתמטים נלחמים בכולם: במדינה, בצבא, בציונות, רק לא באויבים האמיתיים – חמאס. ‏אנחנו נשים סוף להשתמטות".

גם ח"כ אורית פרקש הכהן מכחול לבן אמרה כי "דווקא נלחמים בשבילכם גפני. גם נהרגים בשבילכם. ‏אבל האמת צריכה להיאמר – זה לא סתם ״יוצא״ להם כל הזמן האמירות הפוגעות האלה. מרגישים את זה בכנסת – מגזר שלם מנותק מהכאב והאבדן הכבד של חיי אדם במלחמה הזו. ניתוק מוחלט".

(צילום: דוברות)

כאמור, במהלך נאומו בוועידת בני הישיבות, התייחס יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, לסוגיות פנים-פוליטיות ולמעמד עולם התורה בעקבות הסערה סביב חוק הגיוס. גפני הדגיש כי "אין קיום לעם היהודי בלי לומדי תורה", והשווה את המלחמה הנוכחית נגד עולם התורה לתקופות בהן הרומאים נלחמו נגד לימוד התורה. הוא הצהיר כי לא יאפשר זאת וכי יילחם בכל כוחו.

"עולם התורה לא רק שימשיך ויהיה חזק אלא הוא יגדל עוד, והוא יהיה זה שמוביל את העם היהודי". הוא הוסיף כי לדעתו, רבים מהמתנגדים לעולם התורה אינם מתכוונים באמת ללומדי התורה, אלא מעוניינים להוציא את המפלגות החרדיות מהקואליציה כדי למנוע מהן להשפיע על זהות השלטון.

למרות השותפות הקואליציונית, גפני הבהיר כי אין אהבה גדולה לשותפות: "זו שותפות שאנחנו לא רואים שהשותפים שלנו נלחמים עבורנו". עם זאת, הוא הבדיל בין ההנהגה הציבורית לבין הציבור עצמו, וציין כי "הציבור המסורתי הוא שותף שלנו, ההנהגה שלו עושה דברים שלא עושים לשותפים אבל הציבור הוא איתנו".