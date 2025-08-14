במהלך נאומו בוועידת בני הישיבות, התייחס יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, לסוגיות פנים-פוליטיות ולמעמד עולם התורה בעקבות הסערה סביב חוק הגיוס.
גפני הדגיש כי "אין קיום לעם היהודי בלי לומדי תורה", והשווה את המלחמה הנוכחית נגד עולם התורה לתקופות בהן הרומאים נלחמו נגד לימוד התורה. הוא הצהיר כי לא יאפשר זאת וכי יילחם בכל כוחו.
גפני מסר מהוועידה: "עולם התורה לא רק שימשיך ויהיה חזק אלא הוא יגדל עוד, והוא יהיה זה שמוביל את העם היהודי". הוא הוסיף כי לדעתו, רבים מהמתנגדים לעולם התורה אינם מתכוונים באמת ללומדי התורה, אלא מעוניינים להוציא את המפלגות החרדיות מהקואליציה כדי למנוע מהן להשפיע על זהות השלטון.
למרות השותפות הקואליציונית, גפני הבהיר כי אין אהבה גדולה לשותפות: "זו שותפות שאנחנו לא רואים שהשותפים שלנו נלחמים עבורנו". עם זאת, הוא הבדיל בין ההנהגה הציבורית לבין הציבור עצמו, וציין כי "הציבור המסורתי הוא שותף שלנו, ההנהגה שלו עושה דברים שלא עושים לשותפים אבל הציבור הוא איתנו".
שירי מנתניה
יאללה, אז שיעלו למצדה ויתאבדו.18:54 14.08.2025
אבי
לפעמים אני תוהה אם הם מאמינים לשטויות שהם פולטים מהפה או שזאת סתם הצגה בשביל הבוחרים או הרבנים19:05 14.08.2025
גידגיד
גפני איננו יהודי וודאי שאיננו ציוני. אולי עשה ברית מילה, מנשק מזוזה, ואוכל כשר, אבל חוץ מזה - מה הקשר שלו לעם ישראל? לזרוק את כל המשתמטים לכלא, ומשם ישר ללשכת...
גפני איננו יהודי וודאי שאיננו ציוני. אולי עשה ברית מילה, מנשק מזוזה, ואוכל כשר, אבל חוץ מזה - מה הקשר שלו לעם ישראל? לזרוק את כל המשתמטים לכלא, ומשם ישר ללשכת הגיוסהמשך 19:04 14.08.2025
חנונה
הוא מודה ביכולת להלחם א באו נגיס אותו למלחמה בעזה19:28 14.08.2025
