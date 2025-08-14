נתונים מדאיגים: מפלס הכנרת יורד בסנטימטר מדי יום כתוצאה מאידוי ושאיבה. צילומי השוואה מחוף חוקוק ממחישים את נסיגת קו החוף

בכל יום, מפלס המים בכנרת יורד בסנטימטר אחד, תופעה הנגרמת משילוב של אידוי ושאיבת מים. תמונות שצולמו בחוף חוקוק הירוק מהשנה שעברה (2024) ומהיום (2025), מאותה זווית בדיוק, ממחישות את נסיגת קו החוף לתוך האגם.

באיגוד ערים כנרת מדגישים כי למרות הנסיגה, הכנרת נשארת יפה ונהדרת, וממשיכה להיות יעד מצוין לבילוי ונופש בימים החמים של הקיץ.

הכנרת היא ימת המים המתוקים הגדולה ביותר בישראל והנמוכה ביותר בעולם. היא מהווה מאגר מים אסטרטגי למדינה, ומספקת חלק ניכר מצריכת המים.

בשנים האחרונות, בשל שינויי אקלים ובצורות, מפלס הכנרת משמש אינדיקטור למצב משק המים בישראל. עם זאת, היא עדיין מוקד תיירותי חשוב המושך אליו מבקרים רבים מכל רחבי הארץ.