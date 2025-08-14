לקראת הפגישה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא מאמין שיושג הסכם להפסקת אש, אך טען כי "יש סיכוי של 25 אחוז שהפגישה עם פוטין מחר לא תצליח. אם לא יושג סיכום מול רוסיה – נטיל סנקציות"

יום לפני הפגישה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזהיר כי יטיל סנקציות על מוסקבה במידה ולא יושג הסכם להפסקת אש במלחמה באוקראינה. בראיון לרשת "פוקס ניוז" טראמפ טען כי יש סיכויים נמוכים לכך שהפגישה לא תהיה מוצלחת – אך ציין כי הבית הלבן "מוכן לכל תרחיש".

"יש סיכוי של 25 אחוז שהפגישה עם פוטין מחר לא תצליח. אם לא יושג סיכום מול רוסיה – נטיל סנקציות" טען טראמפ. "אני חושב שפוטין מוכן להגיע להסכם. נראה לי שהאיומים בסנקציות עזרו". עם זאת, טראמפ אמר כי הוא "לא בטוח שההפסקת אש עם אוקראינה תהיה מיידית".

עוד באותו נושא פוטין משדר אופטימיות: "פועלים לפתור את בעיית אוקראינה"

כזכור, מוקדם יותר היום פוטין הביע אופטימיות לקראת הפגישה הצפויה עם טראמפ, כשלפי הדיווחים הוא "הביע הערכה כנה למאמצים האמריקאים" והביע אופטימיות כי ימצא בסופו של דבר פתרון. "פועלים למצוא פתרון לבעיית אוקראינה", הסביר הנשיא באוזניי הכתבים.

טראמפ, בניגוד למתק שפתיו של הנשיא הרוסי, בחר בגישה לוחמנית יותר. במהלך הימים האחרונים איים נשיא ארה"ב ב"השלכות חמורות ביותר" במידה ופוטין לא יסכים לעצירת המלחמה. כאשר על פי התקשורת האמריקאית טראמפ מתכנן להציע לפוטין הסכם שלום במודל "יהודה ושומרון".

ההצעה האמריקאית הצפויה אמורה לכלול הסכמה של פוטין לעצירה מוחלטת של הקרבות, בתמורה לשליטה צבאית וכלכלית בשטחי מזרח אוקראינה אותה כבשו מתחילת המלחמה, אך ללא סיפוח מלא תחת החוק הבינלאומי.