אחרי העימות עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל נאם בטקס חילופי מפקד המכללות הצבאיות ואמר כי "בכל תקופה, אך במיוחד בשעת מלחמה, הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא ציר מרכזי לביטחון הלאומי"

הרמטכ"ל אייל זמיר נשא היום (חמישי) דברים במעמד חילופי מפקד המכללות הצבאיות, כשבדבריו התייחס להמשך הלחימה ברצועת עזה והבהיר כי "הניצחון בשדה הקרב אינו תלוי רק בעוצמה הצבאית, אלא גם בלכידות הבין-מדרגית. רק כך נבטיח הכרעה – וגם את החוסן של המדינה ביום שאחרי".

מערכת ההדרכה המקצועית, בכל ההכשרות שנלמדות כאן, היא המפתח המרכזי להתפתחות המתמדת של אלו הבאים בשעריה ולעיצוב דור המפקדים הבא של צה"ל" אמר זמיר. "בכל רחבי המכללה לומדים בכדי לצבור ידע, להעמיק בהבנה, ולפתור בצורה טובה יותר בעיות חדשות, כשאלו מגיעות לפתחנו. יצירתיות ופתיחות מחשבתית הן תנאי ליכולת הזאת, על אחת כמה וכמה בממלכת אי הוודאות ולאור המציאות המשתנה ללא הרף".

עם זאת, זמיר הבהיר כי "אנחנו מצפים ממפקדי צה"ל לצעוד צעד אחד נוסף, מעבר למה שנלמד ותורגל כאן, שיוכלו להצביע לא רק על ה'מה', אלא גם על ה'למה', ועל איך לממש את התכלית של כל פעולה. פעולותיו והישגיו של צה"ל מאז השבעה באוקטובר, ובפרט במסגרת מבצע עם כלביא, יצרו שינויים משמעותיים במזרח התיכון. חלקם מבשרים על הזדמנויות, וחלקם מחייבים היערכות מוגברת".

זמיר הזכיר כי "פגענו באיראן ובציר שמטרתו המוצהרת היא להשמידנו. יצאנו למלחמת מנע – זוהי מלחמה שנועדה להסיר איום קיומי מתפתח בזמן אחרון, לפני שהופך לאיום ממשי. איראן הייתה בתהליך התעצמות מסוכן במספר ממדים ופיתחה את תפיסת ההשמדה של ישראל. בזכות 'עם כלביא', האיום נבלם לעת עתה. ויותר מכך, העביר מסר ברור – ישראל לא תאפשר לאויביה להתעצם ביכולות שיסכנו את קיומה ותהיה מוכנה לשלם מחירים כבדים כדי להבטיח את קיומה ועתידה. אם יהיה צורך, נדע לפעול שוב בדיוק בעוצמה ובקטלניות. הסרת איומים קיומיים בהתהוות, הינו חלק מאסטרטגיה ותפיסת ביטחון לאומי".

"בימים אלה צה"ל משלים את ההכנות לקראת העמקת הפעולה ההתקפית ברצועה, שתביא למיטוט יכולותיו של חמאס ברצועה – השלטוניות והצבאיות" ציין. "המערכה תסתיים כאשר נבטיח את ביטחוננו ועתידנו. המלחמה המתנהלת בדרום היא מן המורכבות שידענו. חיילנו לוחמים באומץ, בגבורה ותוך הקרבה אל מול משימתנו הברורה – להשיב את חטופינו ולהכריע את האויב!"המלחמה גובה מאיתנו את היקר מכל, בנים ובנות אשר נפלו על הגנת המדינה. גיבורי חיל שלא שבו משדה הקרב. אני שולח מכאן תנחומים למשפחותיהם, זיכרונם יהיה חקוק בליבנו. ואורם יוסיף להאיר את דרכנו. מכאן אשלח איחולי החלמה לפצענו בגוף ובנפש. נוסיף להיות איתכם במסע החיים, כמצוות רעות הלוחמים".

בסיכום זמיר ציין כי "בכל תקופה, אך במיוחד בשעת מלחמה, הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא ציר מרכזי לביטחון הלאומי. אמון הדדי ושיתוף פעולה מלא הם המפתח להצלחה. הניצחון בשדה הקרב אינו תלוי רק בעוצמה הצבאית, אלא גם בלכידות הבין-מדרגית. רק כך נבטיח הכרעה – וגם את החוסן של המדינה ביום שאחרי. במרכזה של הלכידות – אמון. עם אמון – נולדת עוצמה. רק כשהם פועלים בהרמוניה אפשר ללכת בשורות, לשבור את האויב, לנצח ולהבטיח את עתיד המדינה".