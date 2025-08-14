סקר מנדטים חדש שנערך על ידי יוסי טאטיקה, יועץ פוליטי ובעלי "טאטיקה מחקרים ומדיה", בשיתוף פאנל Adgenda, מציג שינויים במפה הפוליטית. על פי הסקר שפורסם באתר 'זמן ישראל'. מפלגת הליכוד מתחזקת לשני מנדטים נוספים, ומפלגתו של בצלאל סמוטריץ' עוברת לראשונה את אחוז החסימה ומגיעה לחמישה מנדטים.
בחלוקת המנדטים, מפלגת הליכוד מקבלת 28 מנדטים. מפלגתו של נפתלי בנט, "נפתלי בנט 2026", מקבלת 25 מנדטים. שתי המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, זוכות ב-10 ו-7 מנדטים בהתאמה. מפלגות הקואליציה הנוספות, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, מקבלות 5 מנדטים כל אחת.
סה"כ מפלגות הקואליציה מגיעות ל-55 מנדטים, מספר שאינו מספיק להקמת ממשלה, אך לדברי טאטיקה, מונע מהאופוזיציה להקים ממשלה ללא שותפות של המפלגות הערביות.
מפלגות האופוזיציה, כולל מפלגתו של בנט, מקבלות 65 מנדטים בסך הכל. מפלגת ישראל ביתנו מקבלת 10 מנדטים, מפלגת הדמוקרטים 9 מנדטים, ויש עתיד 8 מנדטים. כחול-לבן ורע"מ מקבלות 4 מנדטים כל אחת, וחד"ש-תע"ל מקבלת 4 מנדטים. מפלגת בל"ד נמצאת מתחת לאחוז החסימה.
לאט מתיישרים לסקר של פילבר. חוץ מזה לדעתי לפיד לא עובר את אחוז החסימה ובנט רק 6. שבת שלום.17:54 14.08.2025
חיים בסרט הקואליצה הזו בהרכבה הנוכחי סופרת ימיה לאחור17:57 14.08.2025
