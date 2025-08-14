לפחות 33 בני אדם נהרגו ו-200 נוספים נעדרים בעקבות שיפונות עזים שפרצו בחבל קשמיר בהודו. הגשמים הובילו למפולות בוץ, שגרמו לנזק רב ולכודים במבנים באזור

אסון כבד: לפחות 33 בני אדם נהרגו ו-200 נוספים מוגדרים כנעדרים בעקבות שיטפונות עזים שנרשמו היום (חמישי) בחבל קשמיר שבהודו, זאת לאחר שגשמי פתע פרצו באזור.

לפי הודעת הרשויות המקומיות, הגשמים העזים הובילו למפולות בוץ, שגרמו לנזק רב למבנים ולכודים באזור. עיקר הנזק נרשם בכפר צ'וסיטי, שנחשב כמרכז מסלול תיירותי בהרי ההימלאיה ומהווה מוקד להינדים רבים שעולים לרגל למקדש הממוקם בסמוך בהרי ההימלאיה. על פי ההערכות, כ-100 מטיילים נפגעו בשיטפונות ונזקקו לחילוץ, וכל הטיולים באזור הופסקו עקב תנאי מזג האוויר.

צוותי חילוץ הוזנקו לאזור בעקבות השיטפונות, ופועלים כעת במטרה לאתר את הנעדרים ולחלץ את הלכודים. מושל מחוז קשמיר, עומאר עבדאללה, אמר כי "כל הצוותים והמשאבים הזמינים הופנו למוקד האסון. מדובר בחדשות קשות. אנו שולחים תנחומים למשפחות ההרוגים, שאיבדו את יקיריהם בעקבות הגשמים".