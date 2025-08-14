נדב טופולסקי הודיע היום על סיום תפקידו כיו"ר דירקטוריון רשת 13 ופרישתו מדירקטוריון חברת החדשות, כך דיווח עיתונאי ynet, רן בוקר. הוא הגדיר את המהלך כ"המשך טבעי לשינויי הבעלות המתהווים בערוץ בימים אלה", וצפוי לסיים את כהונתו בעוד כחודש. טופולסקי כיהן בתפקיד מאז שנת 2019 והוביל את רשת 13 באחת התקופות המאתגרות ביותר בתעשייה, שכללה התמודדות עם מגפת הקורונה, עליית שירותי הסטרימינג ושנתיים של מלחמה.

במהלך הודעתו, התייחס טופולסקי לתפקיד כ"אחד התפקידים המשמעותיים ביותר בחיי המקצועיים" שלו. הוא הוסיף כי ההתמודדות חיזקה את אמונתו בערכה ובחוסנה של רשת 13.

טופולסקי, שיישאר בעל מניות בערוץ, ציין כי "הקשר שלי לחברה יישאר חזק" והביע את ביטחונו בכך שרשת 13 ממוקמת היטב כדי להמשיך ולהתאים את עצמה למציאות המשתנה של עולם התקשורת. הוא הודה ללן בלווטניק, לדירקטוריון, ולכלל עובדי רשת 13 וחברת החדשות על עבודתם המסורה.

"התפקיד שמילאתי כיו"ר רשת 13 היה עבורי זכות ושליחות אישית", מסר טופולסקי, והוסיף: "אני מסיים את תפקידי בדירקטוריון, אך נותר שותף בחברה ותומך מסור, ומצפה להמשך צמיחתה של רשת 13". לאחר פרישתו, הוא יתמקד בעיסוקיו האחרים וביוזמות חדשות, תוך שמירה על מעורבותו כבעל מניות.